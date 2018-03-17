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Adem Murat Yücel'den maç öncesi destek çağrısı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bugün Alanya Store'a giderek yarın gerçekleşecek Alanyaspor-Göztepe maçı için Alanyaspor'a destek verdi

Adem Murat Yücel'den maç öncesi destek çağrısı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel bugün Alanya Store'a giderek yarın gerçekleşecek Alanyaspor-Göztepe maçı için Alanyaspor'a destek verdi

17 Mart 2018 Cumartesi 21:48
Adem Murat Yücel'den maç öncesi destek çağrısı
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SÜPER Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor'a Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den destek geldi.Bugün Alanya Store'a giderek forma alan Yücel, yarınki maç için herkesi desteğe çağırdı.
Spor Toto Süper Lig'de 2 haftadır kazanan temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak olan mücadelenin son hazırlığını bugün yapan turuncu yeşilliler, bugün tesislerinde çalıştı. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından çıkış koşuları ile devam etti. Esneme hareketleriyle antrenmanı tamamlayan Alanyaspor'da bazı oyuncular ise duran top çalışması yaptı.


 

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Son Güncelleme: 17.03.2018 22:01
Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye BaşkanıAlanyasporAdem Murat Yücel
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