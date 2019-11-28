Adem Murat Yücel yeniden başkan seçildi! ‘ALTAV şehrin ortak değeridir’

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün saat 14.30’da Alanya Kültür Merkezi'nde başladı. Tek liste olarak gidilen seçimde ALTAV’ın başkanı olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yeniden başkan seçildi. Genel Kurul, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile devam etti.ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, açılış konuşmasında ALTAV’ın bütçesine yöneltilen eleştirilere değindi. Dahaoğlu, Syedra’da yapılan kazı çalışmaları hakkında da gerekli yardımların yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Daha sonra ALTİD Başkanı Burhan Sili, kürsüde yerini aldı.Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkanı Adem Murat Yücel, ‘ALTAV Alanya’nın ortak değeridir’ diyerek ALTAV’ın önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.