Adem Murat Yücel yeniden ALTAV başkanı oldu

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Seçimli Olağan Genel Kurulu’nu Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı da olan ALTAV Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Tutistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, SKAL Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, MHP Antalya eski milletvekili Hüseyin Yıldız, Alanya’da faaliyet gösteren oda ve dernek başkanları katıldı. Programın başlangıcında ise Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Daha sonra ise Genel kurula başkanlık edecek divan oluşturuldu. Divan başkanlığına Servet Şakiroğlu üyeliğine Mehmet Çelik ve İsmet Ergüleç ve Cem Özcan seçildi. Genel kurulun başlangıcında ise katılımcılara ve üyelere ALTAV’ın geride kalan 2016 yılında yürüttüğü faaliyetleri içeren faaliyet raporu okunup oylamaya sunuldu. Oylamanın ardından ise ALTAV’ın bütçe raporu okundu. Rapora göre ALTAV’ın 2016 yılı kesin bütçesi 478 bin TL, 2017 tahmini bütçesi ise 465 bin TL olarak okunup oylandı. Oylama işlemlerinin ardından seçime geçildi. Beklendiği gibi mevcut başkan Adem Murat Yücel yeni dönem için de tek liste ile aday oldu.

‘UCUZ BÖLGE OLMAK ÇOK ÜZÜCÜ’

Oylama öncesi bir konuşma gerçekleştiren Başkan Yücel, “Şüphesiz Alanya dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Hem ülke olarak hem de millet olarak bu böyle. Dünyanın en güzel tesislerine sahibiz. Burada tek can sıkan konu var, bu kadar iyi ve güzel tesislere sahip olmamıza karşın ucuzluk konusunda ne yazık ki başı çekiyoruz. Bu çok çok üzücü bir durum. Bunları aşmak adına çalışmalar yürütüyoruz ama herkesten destek görmemiz gerekiyor. Şehir olarak topyekün bu işi yapmalıyız. Alanya için hep birlikte çalışmalıyız. Bu kapsamda daha fazla turisti çekmek, daha fazla getiri sağlamak noktasında ALTAV olarak elimizden geleni yapıyoruz. 2015'te Rus krizi ve terör saldırıları yaşadık. Avrupa ve Rusya pazarındaki düşüşü Beyaz Rusya ve Ukrayna pazarı ile kapatmaya çalıştık. Beyaz Rusya'da yüzde 48, Ukrayna'da yüzde 24 artış yakalayarak bu açığı kapatmaya çalıştık. Bugüne kadar bizimle omuz omuza çalışan ALTAV yönetiminde yer alan arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

‘18 MİLYON TL’LİK TANITIM YAPTIK’

Tek liste olarak girilen seçim açık oylama ile gerçekleşti. Başkan Adem Murat Yücel yeni dönem yönetim listesinde ise sürpriz yapmadı. Geçmiş dönem yönetimi ve yeni eklenen kurumlarla ‘Yola devam’ dedi. Seçimin ardından kürsüye çıkan ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “ALTAV bütçesi her ne kadar 500 bin TL dolaylarında görünse de bizim aslında bütçemiz 1 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Sponsorlar ve gönüllülerimizin gayretleriyle görünenden çok daha fazlasını yapıyoruz. 2015 yılında 1 milyon TL’lik bütçemiz vardı buraya getirdiğimiz sanatçı ve yazarlarla 15 milyonluk, 2016’da da 1 milyon 150 bin TL’lik bütçe ile 18 milyon TL’lik tanıtım yaptık” dedi. Program daha sonra sponsorlara plaket verilmesi ile son buldu.