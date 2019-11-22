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ADD Alanya Şubesi öğretmenleri unutmadı! 'Başöğretmenimiz Atatürk'tür'

ADD Alanya öğretmenleri unutmadı. 24 Kasım Öğretmenler Günü için yapılan açıklamada atanamadığı için intihar eden genç öğretmenlere dikkat çekildi 

Alanya 22.11.2019, 16:59
ADD Alanya Şubesi öğretmenleri unutmadı! 'Başöğretmenimiz Atatürk'tür'
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ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği Alanya Şubesi, öğretmenleri unutmadı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi basın açıklaması yaptı. Anlamlı açıklamayı yapma görevi ise Alanya ADD Yönetim Kurulu Üyesi emekli öğretmen Müşerref Demirci’ye verildi.
‘CUMHURBAŞKANI BİLE ÖĞRETMENDEN SONRA GELİR’ 
Demirci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü, 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir’ anlayışı ile inşa ettiği eğitim sistemimiz ve bu sistemin baş tacı öğretmenlerimiz son yıllarda olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım tarihini buruk bir şekilde karşılamaktadır. Ülkemizde ne yazık ki bir kutlama günü olması gereken 24 Kasım, öğretmenlerin sorunlarını ve yaşadıkları güçlükleri konuşmaktan öteye gidemiyor. Mezun olanların iş bulamadığı ülkemizde, ‘atanamayan öğretmenler’ diye büyük platform oluştu. Ülkemizde atanamadığı için girdiği bunalım sonucu intihar eden 36 öğretmenimizin olması bizler için büyük bir üzüntü ve utanç kaynağıdır. İşsizlikten bunalan atanamayan öğretmenlerin asgari ücret düzeyinde bir parayla sözleşmeli öğretmenlik yapmak zorunda kaldığını görmekteyiz. Bugün öğrencisi ve öğretmeni ile birçok sorunun yaşandığı eğitim sistemimiz maalesef sürdürülebilirliğini kaybetmiştir. Her geçen gün daha ağır sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bir yanda görevlerinin başında olan öğretmenler ve onların sorunları var. Ya da büyük bir onur ve gururla seçtiği mesleği yapmak yerine günü birlik işlerde çalışmaya mecbur bırakılan öğretmenler var. Eğitimin kalitesinin yükseltilmesi,  öğretmenlerimizin mesleğini daha iyi şartlarda yapabilmeleri ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını umuyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi olarak, bu önemli günde Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmetle anıyor ve birçok zorluğa rağmen büyük bir özveriyle Cumhuriyetimizi çağdaş uygarlık seviyesine taşıyacak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmeye çalışan tüm öğretmenlerimizin ve bu uğurda yıllarını vermiş tüm emekli öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyoruz.”

#ADD Alanya Şubesi #Öğretmen #başöğretmen #ADD Alanya #alanya aon dakika #alanya asayiş
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