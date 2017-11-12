Adaylar mülakat için Ankara'ya gidiyor

Haber: Alper KUTAY

BUGÜN Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genel Merkezi'nde mülakata girecek olan adayların vereceği yanıtlar kongre düğümünü de çözecek. Ak Parti Alanya İlçe Kongresi, Gazipaşa İlçe Kongresi ile birlikte 2 Aralık'ta yapılacak. Eylül ayından Ekim'e, ardından Aralık'a ertelenen kongre öncesi düğüm ise bugün Ankara'ya davet edilen Ak Parti İlçe Başkan Adayı Mustafa Toklu, Fatih Barcın ve Nurettin Uludağ'ın vereceği yanıtlardan sonra çözülecek. Ak Parti Genel Merkezi'nde mülakata girecek olan isimler arasında en favori ismin Mustafa Toklu olduğu, Fatih Barcın ile Nurettin Uludağ'ın da büyük ihtimalle Toklu'nun yönetiminde yer alacakları belirtiliyor. Öte yandan, Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun her iki kongreye de katılacağını bildirdi. Kongrenin, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacağı da gelen haberler arasında.

