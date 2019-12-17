ABT'ye ödül yağdı

İSTANBUL'DA yapılan törene Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Mustafa Kurt'un yanı sıra ödül alan sanatçılar, tasarımcılar, idareciler, jüri üyeleri katıldı. Yurdun dört bir yanında ve Kıbrıs'ta oyunlar izleyen, oyunları değerlendiren Yeni Tiyatro Dergisi jüri üyeleri Alanya Belediye Tiyatrosu'nun oyunlarından övgüyle söz ettiler.

‘ABT GERÇEKTEN ÇOK ÖZEL BİR TİYATRO’

Yeni Tiyatro Dergisi Jüri Başkanı Yetkin Yüksel ise "Alanya’ya gidip oradaki oyunları izleyin, ABT gerçekten çok özel bir tiyatro" diyerek Belediye Tiyatrosu'nu diğer ekiplere tanıttı. Törende Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal'a, Emek Ödülü verildi. Çinal, konuşmasında "Bu ödülü tüm ekibim adına alıyorum. Herkesin emeği çok büyük, Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e, tüm ekibime ve her oyunda bizlerle birlikte olan Alanya seyircisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

ÖDÜLLER

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülü Sırça Biblolar oyunu ile Burak Kaya, Aydın Arıt Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Sırça Biblolar oyunu ile Fırat Onur Deniz, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Karmakarışık oyunu ile Esra Tığlı Kutertan, En İyi Kostüm Karmakarışık oyunu ile Funda Çebi, En İyi Müzikal oyun Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım ve Yılın Yönetmeni Ödülü Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Sırça Biblolar, Karmakarışık oyunları ile Murat Atak’ın oldu. Oyuncular konuşmalarında tüm ekibe, yönetmen Murat Atak'a ve Alanya Belediyesi'ne teşekkür ettiler.