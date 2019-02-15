Abbas Güçlü Alanya HEP Üniversitesi'nde

EĞİTİM yazarı Abbas Güçlü, Alanya Hep Üniversitesi'ni ziyaret etti. Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Murat Ertan Doğan’dan üniversite hakkında bilgiler alan, Güçlü, üniversite hakkında görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmeye Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ile birlikte gelen eğitim yazarı Abbas Güçlü, yaptığı ziyarette Alanya’nın önemine dikkat çekti. 2019 yılını eğitim yılı olarak ele aldıklarını hatırlatan Güçlü, insanoğlunun doğumundan itibaren eğitim aldığını ve eğitim sürecinin yaşam boyu devam ettiğini söyledi. Çocuğun ilk eğitimi ailesi tarafından verilirken yaşamının ilerleyen sürecinde eğitimin kurumlarla devam ettiğini kaydeden Güçlü, " İyi bir eğitim için kaliteli kurumlar gerekir. Önemli olan şey öğrenciye doğru eğitimi verebilmektir. Gençlerin geleceği için önlerine çıkan en büyük sorun da kötü eğitimdir. Bizler üniversitelerde eğitimin gelişmesi ve nitelik kazanması için her türlü çabayı göstermeliyiz. Bu kapsamda her türlü katkıyı vermeye hazırız" dedi.



AMACIMIZ ALANYA'NIN SOSYAL HAYATINA KATKI SAĞLAMAK

Alanya HEP Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Durdu Öner, Alanya HEP Üniversitesi’nin çalışmaları hakkında bilgi aktardı. Alanya HEP Üniversitesi’nin mimarlık, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde lisans ve yüksek lisans eğitimleri verdiğini aktaran Öner, “Üniversitemiz turizm işletme, İletişim tasarımı ve yönetimi bölümlerinde lisans eğitimi devam etmektedir. Üniversitemizi kazanan öğrenciler, üniversitemizin eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle 1 yıl hazırlık okulunda İngilizce öğrenmektedirler. Üniversitemiz, sayıları hızla artan yabancı uyruklu öğrencilerle, bir Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir. Üniversitemizde Erasmus değişim programı uygulanmakta ve öğrencilerimiz büyük ölçüde bu eğitimlerden yararlanarak, eğitimlerinin bir bölümünü Avrupa ülkelerinde görmektedirler. Üniversitemizin amacı, Alanya’nın eğitim ve sosyal hayatına katkılar sağlamaktır, çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 11:58