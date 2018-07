‘80 bin nüfusa 50 jandarma yeter mi?’

-Ceren ŞAHİN

YENİ Alanya’nın dün çıkan sayısında Mahmutlar Mahallesi’nde yaşayan Refik Akdağ’ın dramını “Refik Akdağ 76 yaşında bir gurbetçi. Almanya’da çalışmış olduğu yılların sonunda emekli olup elde etmiş olduğu bütün kazançla Alanya’nın doğusundaki en büyük yerleşim birimi olan Mahmutlar Mahallesi’nde bir yazlık almış Refik Akdağ. Yılın büyük bir kısmını Almanya’da geçiren Akdağ, yaz aylarında huzurla vakit geçirmek için Alanya’ya geliyor. Lakin geldiği vakit evini bıraktığı gibi bulamadığını ifade ediyor” cümleleri ile paylaşmıştık. Refik Akdağ, her gelişinde evinden bir şeyler eksildiğini ifade ederek Yeni Alanya aracılığı ile yetkililere seslenmiş ve “Ben huzur bulmak için memleketime geliyorum. Huzur istiyorum. Çok mu?” demişti.

Yankı getiren bu haberin üzerine Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top ve Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) Başkanı Mesut İlhan’dan açıklama geldi. Kolluk kuvvetlerinin yetersizliğine vurgu yapan Ahmet Top ve Mesut İlhan “Bölgemizin güvenilir bir yer olabilmesi adına ilgili makamlar canla başla çalışmaktadır. Lakin sayılar yeterli değildir” diyerek kolluk kuvvetlerinin yetersizliğine vurgu yaptılar.

‘JANDARMA CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR AMA YETİŞEMİYOR’

Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, Mahmutlar’da asayişi sağlamak adına canla başla çalışıldığını fakat sayısal anlamda yetersiz kalındığını ifade ederek "Alanya’nın merkez nüfusu 120 bin. Büyükşehir yasasının ardından köy ve beldelerin ilçe bünyesine dâhil edilmesi ile birlikte şu an 300 bin. Lakin merkezde nüfus, 110 bin ile 120 bin civarında değişiyor. Alanya’mızda asayiş ve güvenlik, 600 polis,100 ve üzeri rütbeli asker olmak üzere toplamda 800 civarında bir personelle sağlanıyor. Mahmutlar kış aylarında yaklaşık 50 bin nüfusa ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında ise bu rakam 80 bini buluyor. 80 bin nüfusu ile Mahmutlar’ın asayiş ve güvenliğini ise yalnızca 50-60 askerimiz sağlıyor. Ben öncelikle Yeni Alanya kanalı ile bir kez daha Jandarma Komutanlığı'mıza teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Çünkü jandarmamız burada canla başla çalışıyor. Geçen yıl yaşanan vakalar, hırsızlık ve kapkaç olayları yüzde iki yüz oranında düşmüş durumda. Ben başarılı çalışmalarından dolayı Jandarma Komutanlığı’na teşekkür ediyorum. Tabi bunun yanında az evvel bir kıyaslama yaptık. Merkezde nüfusu 120 bin civarında seyreden Alanya'mızda 800 civarı kolluk kuvveti görev yaparken, 80 bin nüfusa ev sahipliği yapan Mahmutlar'ımızda 50 jandarma görev yapmaktadır. Mahmutlar’da kolluk kuvvetlerinin sayısı yeterli değil. Burada en az 150-200 asayiş görevlisi olması gerekiyor. Mahmutlar’da sayıların arttırılması ile asayişi, güvenliği sağlayabiliriz. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Jandarma personelleri çoğaltılsın. Hatta polis teşkilatı da gelsin. Ben dört beş yıl önce de bu duruma ilişkin çalışmalar yapmıştım. Beş ay kadar önce de İçişleri Bakanlığı ile yazışmalar gerçekleştirdim. Yazışmaların sonucunda personel sayısı arttırıldı. Bu artmış hali. Lakin yine de yeterli değil” şeklinde konuştu.

‘MAHMUTLAR’A GEREKEN DEĞER VERİLMELİ, SAYI ARTTIRILMALI’

MAHKOD Başkanı Mesut İlhan da konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Mahmutlar’da büyükşehir yasasıyla birlikte belediyemiz kapandı. Sonrasında ise olumsuz yönde bir eksen kayması yaşandı. Mahmutlar’ın nüfusu gün geçtikçe artıyor. Alanya’nın en büyük mahallesi ve ciddi bir nüfus yoğunluğu söz konusu. Turizm sezonunun açılması ve otellerin dolması ile birlikte Mahmutlar’da nüfusun 120 bin olduğu tahmin ediliyor. Zaten resmi nüfusumuz 34 bin 975. Buna ek olarak 10 bin civarında yabancı uyruklu yerleşik yabancı yaşıyor. Refik amcanın dediği gibi gazetenizden de okudum, burada başta hırsızlık olmak üzere, her türlü suç çeteleri sık sık haberlere konu oluyor. Bunların hepsi doğru. Özellikle Refik Akdağ’ın yaşadığı mağduriyete değinecek olursak, önemli olan şudur ki: Apartmanlarda yöneticilik şartlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Ve bu yöneticilere özel kurslar verilmelidir. Maalesef yönetim yapan kişilerin bilinçlendirilmesi noktasında detaylı çalışmalarımız yok. Refik amcanın da söylediği gibi burada yabancılar yılda 15-20 gün geliyorlar. Daha sonra dairelerini kilitleyip gidiyorlar. Bazı duyumlarımıza göre yöneticilerin anahtar yaptırarak dairelere girdikleri ve kiraya verdikleri iddia ediliyor. Asıl sorun ise kiraya verildiği iddia edilen kişilerin karakolda hiçbir bilgilerinin bulunmayışı. Kim oldukları belli değil. Bu gibi yaşanan sorunların önlenebilmesi için kolluk kuvvetlerine büyük görevler düşüyor. Lakin bu anlamda Mahmutlar’da bulunan kolluk kuvvetlerinin sayısı gerçekten yetersiz. İnanır mısınız? Mahmutlar’da ki kolluk kuvvetlerinin sayısı, Mahmutlar’da yaşayan insanların yüzde onu kadar değil. Polis ve kolluk kuvvetlerimiz arttırılmalı, burada hırsızlık başta olmak üzere diğer şer odaklarının önüne geçilmeli ve güvenlik sağlanmalı. Mahmutlar artık küçük bir mahalle gibi görülmemeli. Mahmutlar Türkiye’deki birkaç tane ilden ve onlarca ilçeden daha büyük. Koskoca bir şehir. Bunun bu şekilde kabul edilerek gereken değerin verilmesi ve çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”

