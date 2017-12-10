8. Uluslararası Alanya Noel Pazarı kuruldu

Mehmet AL

ALANYA Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından Belediye arkasında gerçekleştirilen etkinlikte, ilçede faaliyet gösteren farklı ülkelerden dernekler, kültürlerine özgü kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyaları sergileyip satışa sundu.

Pazarda, müzik dinletisi ve "Christmas" müziği eşliğinde gösteriler yapıldı, ışıklandırılan 14 metrelik Noel ağacının etrafında fotoğraf çektirildi.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, açılıştaki konuşmasında, Alanya'nın dünyaya açılan en güzel pencere olduğunu söyledi.

İlçede "yerleşik Alanyalılar" ile vatandaşların huzur içerisinde yaşadığını belirten Karaoğlu, etkinlikten elde edilen gelirin yardım amaçlı kullanılacağını ifade etti.

Antalya Fillandıya, Rus, ve Alman Başkonsoloslukları temsilçileri birer konuşma yaparak Alanya'da 8'nci gerçekleştirilen Neol pazarını kutluyarak Başkan Adem Murat Yücel ve Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu'na teşekkür ettiler.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise Alanya'yı dostluğun ve kardeşliğin buluştuğu yer olarak nitelendirdi.

Noel pazarındaki stantlarda yapılan satışlarda elde edilecek gelirin engelliler yararına kullanılacağını dile getiren Yücel, "Alanya, dünyanın eşsiz bir tatil cenneti. Yaptığımız hizmetler millete verilen değerin göstergesidir. Alanya, atalarımızdan gördüğümüz Türk-İslam misafirperverliğinin yaşandığı bir kenttir. Alanya'da herkes huzur içerisinde yaşıyor. Yeni Alanyalıların Noel'ini kutluyorum." dedi.

Konuşmalarının sonucunda yabacılardan kurulu koro ekibi alandaki vatandaşlara konser verdi.