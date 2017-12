'8 Ocak'ta gelişim başlayacak'

ALANYA Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkan Adayı Paşa Özkan, "Benim kıymetli meslektaşlarım, 7 Ocak Pazar günü sandıkta değişime imza atacak, biz de gelecek 4 yıllık sürede projelerimizle Alanya ulaşımını geliştireceğiz. Seçimden sonra her üyemizin eleştirisinden ders çıkarıp, fikir ve önerisinden de faydalanacağız" dedi. Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası Genel Kurulu, 7 Ocak'ta Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak. 914 üyenin oy kullanacağı genel kurul öncesi Uğrak'tan, Aydap'a, Alanya merkezden Karapınar'a kadar bölgedeki tüm üyeleri ziyaret ederek, hem sorunları dinleyen, hem de projelerini tanıtan oda başkan adayı Paşa Özkan, gördüğü ilgiden bir hayli memnun. Ekibi ile birlikte Alanya'da seçim çalışmalarını sessizce yürütmeyi tercih eden Özkan, üyelerin desteğiyle bir yandan seçim öncesi moral bulurken, bir yandan da önümüzdeki 4 yıllık sürede oda üyelerine dönük yapacağı çalışmaları anlatıyor. Özkan, "Dünya değişiyor, gelişiyor. Türkiye değişiyor, gelişiyor. Alanya’mız da değişiyor, gelişiyor. Alanya'mızdaki her sektör değişiyor, gelişiyor, büyüyor ama ulaşım sektörü her nedense ne değişiyor ne de gelişiyor. Ulaşım sektörünün değişmemesinin tek nedeni, 'Ben bilirim' anlayışından kaynaklanıyor. Çünkü bu zihniyetle devam edildiği müddetçe de ulaşım sektörü Alanya’mızda ne değişir, ne de gelişir. Artık ulaşım sektörünü yönetenleri 7 Ocak'ta değiştirmenin zamanı geldi. Alanya’mızda Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servisçiler Odamız bünyesindeki 984 üyemizle birlikte Allah'ın izniyle 7 Ocak'ta bir değişime imza atacağız. Çünkü 7 Ocak'ta oda yönetimini değiştirdikten sonra 8 Ocak'ta

gelişim projelerine imza atmaya başlayacağız. Artık Alanya'da ulaşım sektörünü 'Ben bilirim' anlayışı ile yönetmeyeceğiz, 'Biz' anlayışı ile yöneteceğiz. Üyelerimizin bizlere dönük her eleştirisinden ders çıkaracağız, her fikir ve önerilerinden de yararlanacağız. Bizim için odamız bünyesindeki her üyemiz değerli ve kıymetlidir" dedi. Özkan, "Uğrak ile Aydap arasındaki her üyemizin derdine çare üreteceğiz. Bir üyemiz bile mağdur oluyorsa o mağduriyeti giderinceye kadar gece uyumayacak, gündüz oturmayacağız ve o üyemizin maddi ve manevi yönden zararı varsa o zararının karşılanması için seferber olacağız. Bir üyemizin başı ağrıyorsa bile o üyemize gerekirse aspirin götüreceğiz, o üyemizin başının ağrısının geçmesine katkı sunacağız. Üyelerimizin daha modern araçlarda hizmet vermesi için de öncülük edeceğiz. Üyelerimiz araçlarını yenilemek istiyorsa o aracı satan şirketle sözleşme yapıp, üyelerimizin biraz daha düşük ücrete aracını yenilemelerini sağlayacağız. Benim üyem indirimli akaryakıt satan istasyon aramayacak, biz oda yönetimi olarak şehrin doğu, batı ve merkezde bazı akaryakıt istasyonları ile anlaşmalar imzalayacağız. Alanya’mızdaki özel hastanelerin bizlere sunduğu sağlık hizmetinden de üyelerimizin indirimli yararlanması için hastanelerle masaya oturacağız" dedi.

'ODAMIZA BİNA YAPMAK İSTİYORUZ'

Özkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Alanya Şoförler Odası'nın kendine ait bir binası var. Önümüzdeki dönemlerde bütçemiz doğrultusunda bir tane arsa alıp, gelecek 4 yıllık sürede odamıza ait bir bağımsız bina yapabiliriz. Bu projede üyelerimizin dinlenebileceği, düğün, nişan ve özel gün etkinliklerinde kullanabileceği bir düğün salonu da olabilir. Gelecek 4 yıllık sürede Alanya’mızdaki Gazipaşa Dolmuş Durağı, Alanya merkez ve köy dolmuş durağında bazı düzenlemeler yaparak, üyelerimizin daha modern bir ortamda hizmet vermelerini sağlayabiliriz. Müşterilerimizin de kışın yağmurda, yazın da güneşin altında beklememeleri içinde Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa çalışma yaparak, klimalı durakları o bölgelere koyabiliriz. Öğrenci taşımacılığı yapan üyelerimizin de hem ekonomik durumunu, hem de çalışma ortamlarını iyileştirmek için de projelerimiz hazır. Biz koltuğa değil, hizmete talibiz. Az söz çok iş anlayışı ile 8 Ocak sabahından itibaren her üyemize hizmet vermek, projelerimizi inşa etmek için

çalışmaya hazırız. Yeter ki 7 Ocak'ta odamız bünyesindeki meslektaşlarım sandıkta değişime imza atsınlar. Ben inanıyorum ki, odamızın her üyesi değişimi imzalamak için sabırsızlanıyordur ama biz

onlardan daha çok ulaşım sektörünü Alanya’mızda geliştirmek için onlardan daha çok heyecanlanıyoruz. Ve son olarak oda üyelerime seslenmek istiyorum. 7 Ocak'ta siz değişime hazırsanız, biz de 8 Ocak'tan sonra gelişime hazırız."