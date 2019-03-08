8 Mart’ta kadınların ‘sessiz!’ yürüyüşü tepki çekti

CEREN ŞAHİN- ÖZEL HABER

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle organize edilen etkinlik programına kadınların ‘sessiz’ yürüyüşü damga vurdu. Atatürk Anıtı önünde başlayan program çelenk sunumunun ardından bir dizi etkinlikle devam etti ve ardından Alanya Kültür Merkezi’nde açılışı gerçekleşecek sergi için kortej oluşturularak yürüyüşe geçildi. Lakin kadınların yürüyüşü sessiz kaldı. Yürüyüşte kadınların, ellerinde bulunan dövizlerde yazılı olan ‘Yaşasın kadın dayanışması’, ‘Kadın özgürleşirse, dünya özgürleşir’, ‘Kadını özgürleştiren Atatürk’tür’, ‘Bedenimiz bizimdir’ gibi ifadeleri yüksek sesle söylemeleri istenmedi. Duruma tepki gösteren bazı kadınlar “Kadınların gününde kararı yine erkek egemen sistemin idari yetki birimleri verdi. Kadınlara yine özgürlük tanınmadı” diyerek Dim TV mikrofonlarına konuştular.

‘KADINLAR ÇİÇEK DEĞİL GELECEKTİR’

Kadın mücadelesi üzerine akademik çalışmaları bulunan İyi Parti Basın Sözcüsü Ecem Eyüpoğlu sessiz kalan yürüyüşe ilişkin yapmış olduğu açıklamada “Kent Konseyi çok güzel bir organizasyon düzenlemiş. Hatta program kapsamında kadın mücadelesinde kaybettiğimiz kadınlarımızı da andık. Ardından yürüyüşe geçildi. Bugün kadınlar günü. Kadınların günü. Kadınlar görmek istedikleri özgürlüğe ilişkin talepleri ifade edebilmek adına slogan atmak istediler. Fakat bu talebe yerel yönetimlerce izin verilmediği için kadınlar engellendi. Dolayısıyla kadınların yürüyüşü sessiz kaldı. Bu böylesi bir günde son derece üzücü bir durumdur. Siyasetin eril kimliği burada da kendisini göstermiş ve kararı yine erkek egemen sistem vermiştir. Eril tahakkümü her alanda yaşıyoruz. Gönül ister ki insanlar rahatlıkla görüşlerini beyan edebilsinler ve taleplerini yüksek sesle ifade edebilsinler. 8 Mart, sadece bir çiçekle ya da kutlama mesajıyla değil, kadınların mücadelesine sahip çıkılması ve destek olunmasıyla anlam kazanacaktır. Biz çiçek değiliz. Bizler birer geleceğiz. Bu geleceğin sağlanabilmesi adına da kadınların konuşma özgürlüğünün ellerinden alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Daha canlı ve daha güzel bir yürüyüş gerçekleştirilmeliydi” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2019, 15:32