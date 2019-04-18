6. Uluslararası ASOSCONGRESS ALKÜ’de başladı

6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Asoscongress işbirliğinde 18-20 Nisan tarihleri arasında ALKÜ Kestel Kampusünde gerçekleştiriliyor. Katılan bildiri sayısı itibariyle sosyal bilimler alanında Türkiye’nin önde gelen sempozyumu olan etkinlik ile Alanya'nın ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılarak turizmine önemli katkıda bulunulması hedefleniyor. Nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, disiplinlerarası çalışma ortamı oluşturarak alanla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve eğitim bilimleri alanındaki güncel konuların tartışılmasının hedeflendiği sempozyum, Asos Kongreleri genel başlığı altında bu yıl Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Filoloji, Sağlık ve Spor Bilimleri, Din Bilimleri, Hukuk, Eğitim Bilimleri ve Güzel Sanatlar alanlarında olmak üzere 15 ayrı salonda paralel oturumlarla yedi ayrı uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapıyor. Aralarında Arabistan, Azerbaycan, Özbekistan, Lübnan, Ürdün, Malezya, Katar gibi devletlerin bulunduğu 19 farlı ülkeden 549’u yerli ve 303’ü yabancı olmak üzere toplam 852 bildirinin sunulacağı kongrede, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca tarafından “21. Yüzyıl Dünyasında Sosyal Bilimler: Eleştiriler, Beklentiler ve Öneriler” ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kıymet Giray’ın sunumuyla “Sanat Tarihinde Türk Modernizminin Sorgulanması” konu başlıklarında çağrılı konuşmalar gerçekleştirildi.



"Konferans ve kongreler akademisyenlerin bir araya geldiği ortamlar"

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman İnan tarafından “21. Yüzyıl Becerisi Olarak Siyaset Okuryazarlığı” konusunda bir de çalıştayın düzenlendiği 6. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu’nun açılış törenine ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nın şehir dışında olması sebebiyle Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu vekalet etti. Törene ayrıca Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kemal Vatansever, Asoscongress Düzenleme Kurulu Üyeleri ve yerli-yabancı akademisyenler katıldı. ALKÜ İşletme Fakültesi Konferans Salonunda ev sahibi olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Leyla Harputlu, "Dördüncüsü de üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşen Asos Konferansına bir kez daha ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Öncelikle, konferansın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanına, Sempozyum Düzenleme Kuruluna, Bilim Kuruluna, katılan tüm akademisyen arkadaşlarımıza, destek veren teknik ekibe teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

Harputlu, konferanslar ve kongrelerin akademisyenlerin bir araya geldiği, yürüttükleri çalışmaları akademik ve profesyonel çevrede tanıttıkları ortamlar olduğunu belirterek, bu bağlamda 6. Asos Konferansının üniversiteler ve akademisyenleri arasında işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine, yeni çalışmalar için ilham vermesine katkı sağlamasını temenni etti.



"Günümüzün en önemli kavramı bilgidir"

Ardından Asoscongress Düzenleme Kurulu adına söz alan ALKÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Kemal Vatansever ise, "2016 yılında kaybettiğimiz ünlü gelecek bilimci Alvin Toffler insanlık tarihini tarım, sanayi ve bilgi toplumu aşamaları olmak üzere üç başlığa ayırırdı. Adına ister bilgi toplumu, ister endüstri sonrası toplum diyelim günümüzün en önemli kavramı bilgidir. En doğru en güvenilir bilgiye en hızlı ulaşan kişiler, kurumlar veya devletler rekabet savaşlarında ciddi avantajlar elde etmektedirler. Bu doğrultuda bilginin üretimi ve kullanıma sunulması noktasında üniversitelere ve dolayısıyla bilim insanlarına önemli görevler düşmektedir” dedi. İnsanların artık değişim çağında yaşadıklarını dile getiren Vatansever; “Dün doğru kabul ettiğimiz bilgiyi bugün reddedebiliyoruz. Eğitimde, sanatta, ekonomide, sosyal hayatımızda baş döndürücü bir değişim süreci yaşıyoruz. Herakleitos’un da dediği gibi değişmeyen tek şey değişimin kendisi haline geldi. Üniversiteler de bu süreçte üzerine düşeni yaparak değişim sürecine gerekli uyumu sağlamalıdır. Toplumda meydana gelen değişim ve dönüşümü kendine dert edinip sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmelidir. Maddi ve beşeri kaynaklarını bu doğrultuda yönlendirip organize etmelidir. Bilim insanları sorunları çözme noktasında sorumluluk almaktan kaçınmamalıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ALKÜ Halk Oyunları Topluluğu tarafından dans gösterisi ve katılımcılara plaket takdimi yapıldı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca tarafından “21. Yüzyıl Dünyasında Sosyal Bilimler: Eleştiriler, Beklentiler ve Öneriler” konu başlığı ile Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kıymet Giray tarafından “Sanat Tarihinde Türk Modernizminin Sorgulanması” konu başlığındaki çağrılı konuşmalar ile kongre devam etti. Oturumlarının Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleşeceği Kongre’nin katılımcıları ise Asia Beach Hotel ile Eftalia Aytur Hotel’de konaklıyor. Kongreye katılanlar için iki günlük program sonunda Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılacağı şehir gezisi düzenlenecek.