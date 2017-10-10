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53'üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Alanya'dan start aldı

Bu yıl 53. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2017), 13 takımdan 104 sporcunun katılımıyla Alanya'da başladı

53'üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Alanya'dan start aldı

Bu yıl 53. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2017), 13 takımdan 104 sporcunun katılımıyla Alanya'da başladı

10 Ekim 2017 Salı 12:45
53'üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Alanya'dan start aldı
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TUR 2017'nin startını, Alanya Limanı önünden Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga verdi. Törene ayrıca Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da katıldı.
Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayan turun ilk gününde bisikletçiler, Alanya ile Kemer arasındaki 176,7 kilometrelik etapta yarışacak.
Bu yıl 53. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca bin 25 kilometre pedal çevirecek.
Geçen yılki turu 32 saat 31 dakika 35 saniyede tamamlayan Caja Rural-Seguros RGA takımının Portekizli bisikletçisi Jose Gonçalves, genel klasman liderine verilen turkuaz mayonun sahibi olmuştu. Gonçalves'in takım arkadaşı İspanyol David Arroyo ikinci, Astana'dan Kazak Nikita Stalnov ise üçüncü sırayı almıştı.

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Son Güncelleme: 10.10.2017 14:07
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