31 dalda 1326 kursiyer eğitim alıyor

KURSLAR, merkezde İpekeller Atölyesi, Hanımeller-1 ve Hanımeller-2 atölyelerinin yanı sıra Mahmutlar, Kestel, Çıplaklı, Cikcilli, Avsallar ve Okurcalar mahallerinde de devam etmekte. 2019-2020 döneminde ise Oba ve Konaklı mahallelerinde toplam 3 yeni kurs merkezi daha hizmete açıldı.

ESERLER DÜZENLENECEK SERGİYLE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Eğitim-öğretim yılının ilk yarısında açılan bu kurslar, 31 farklı alanda toplam 42 kurs ve 1326 kursiyer ile devam etmekte. İkinci dönem kayıtları ile bu sayının daha da artması hedeflenmekte. Kurslarda edinilen beceriler ve çalışmalar ile ortaya çıkarılan ürünler yıl sonunda düzenlenen çeşitli etkinlik ve sergilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.