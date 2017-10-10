25 yıllık üyelere plaketli teşekkür

ALANYA Bakkallar ve Bayiler Odası'ndaki plaket törenine odanın başkanı Velittin Yenialp, odanın yönetim kurulu üyeleri ile ödül verilen esnaf katıldı. Meslek yaşamında 25 yılı geride bırakan üyelerine plaket vererek teşekkür eden Başkan Yenialp "Meslek hayatında 25 yılı dolduran odamızın üyelerine plaket töreni düzenleyerek bir kısmını eylül ayı yönetim kurulu toplantısında, bir kısmını da ekim ayı yönetim kurulu toplantısında, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek takdim ettik. Meslek yaşamlarında uzun yılları geride bırakan esnafa özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.