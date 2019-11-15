22 Kasım’da sanatseverlerle buluşuyor
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından düzenlenen “5. Alanya Uluslararası Sanat Sergisi” 22 Kasım saat 14.30’da Kültür Merkezinde düzenlenecek törenle açılacak
“SANAT Dünyanın Ortak Dilidir” sloganıyla 5 yıl önce başlatılan Uluslararası Sanat Sergisi, bu yıl 22 Kasım Cuma günü saat 14.30’da yapılacak açılış seremonisinin ardından, vatandaşların beğenisine sunulacak.22, 23 ve 24 Kasım tarihlerinde açık kalacak Sanat Sergisine,Türkiye, Ukrayna, İran, Rusya, Polonya ve İngiltere’den toplam 25 amatör ve profesyonel sanatçı katılıyor.
5. SANAT SERGİSİ AMATÖR VE PROFESYONEL RUHU BULUŞTURAN EN ÖZEL SERGİLERDEN BİRİ
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından 5 yıl önce başlatılarak sanata farklı bir bakış açısı getiren Alanya Uluslararası Sanat Sergisi, resim, fotoğraf, el sanatları, hat ve heykel gibi pek çok sanat dallarını icra eden amatör ve profesyonel ruhu bir araya getiriyor. 22Kasım’da başlayarak 3 gün açık kalacak “5. Alanya Uluslararası Sanat Sergisi”nde25sanatçı aynı salonda eserlerini sergileyebilecek. Her sanatçının 5 eserle katılabileceği sergide dini ve milleti ne olursa olsun “Sanat Dünyanın Ortak Dilidir” mesajı verilecek.
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