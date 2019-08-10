21 mezarlıkta 55 bin çiçek dağıtacak

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce arife günü sabah saat 08.30’dan itibaren 21 mezarlıkta 22 türde toplam 55 bin adet çiçek, vatandaşların mezarlıklara dikmesi için ücretsiz olarak dağıtılacak.

21 MEZARLIKTA ÇİÇEK DAĞITILACAK

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Mezarlıklarda ücretsiz olarak mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini bu yılda devam edeceğiz” dedi. Müdür Uyar, “Arife günü merkez, doğu ve batı mahallelerinde 21 mezarlıkta vatandaşlara toplam 55 bin ücretsiz çiçek dağıtımı yapılacak. Merkezde; Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı Mezarlığı, Hisariçi Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Hacıbaba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Aşağı Oba Mezarlığı ve Tosmur Ak Mezarlığı, batı bölgesinde Okurcalar Karaburun Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı’nda çiçek dağıtılacak. Kestel Hanönü Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı’nda vatandaşlara çiçek dağıtılacak” dedi.