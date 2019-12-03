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2019’da Alanya’da 2434 kişi engelli raporu alabilmek için kurula başvurdu

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı

Alanya 03.12.2019, 10:29
2019’da Alanya’da 2434 kişi engelli raporu alabilmek için kurula başvurdu
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ENGELLİ vatandaşlara sağlanan imkânların bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Lakadamyalı, ”Diğer bütün alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da gereksinimlerin doğru ve etkili bir şekilde giderilmesi bizlerin en büyük sorumlulukları arasında yer almaktadır. Normal bir hayat sürmemiz toplumsal duyarlılığın artmasıyla mümkündür. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil her zaman yanınızda ve hizmetinizdeyiz. Engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerimizden daha kolay faydalanabilmeleri ve erişebilmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hastanemizde engelli bireylere; poliklinik ve servis hizmetlerinin yanı sıra evde bakım hizmeti de sunmaktayız. Evde bakım statüsüne uygun hastalarımızı sağlık ekiplerimizce evinde görmekte, tedavilerine katkı sağlamaktayız. Bu sağlık hizmetimizden ise bin 190 hastamız faydalanmaktadır. Bu yıl engel oranlarının tespiti konusunda da Sağlık Kurulu Birimimize 2 bin 434 vatandaş başvuru yapmış, hekim arkadaşlarımızca değerlendirilmiştir. Engelli hastalarımızın daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alabilmesi adına iletişim konusuna özen gösteriyoruz. Özel eğitim almış sağlık personellerimiz engelli hastalarımızla birebir ilgilenmekte, hizmet alımlarını kolaylaştırmaktadır. Sağlık tesisimizin Sosyal Hizmet Biriminde ise  vatandaşlarımıza engelli bireylerin hakları anlatılmakta, sosyal ve ekonomik destek konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Çevredeki fiziki mekanlarla ilgili iyileştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Çeşitli alanlarda sunduğumuz bu hizmetlerin daha da geliştirilmesi ve ileriye taşınması adına hizmet sunumunda kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz. Konunun bir diğer boyutuna geçecek olursak; sağlık tesisimizde görev yapan ve emek veren 38 engelli personelimiz yer almaktadır. Engelli çalışanlarımızın görevlerini yaparken hiçbir zorlukla karşılaşmaması hususunda azami özen göstermekte, yanlarında yer almaktayız. Unutmayın ki; engelli olmak bir tercih değil, sonuçtur. Doğuştan olabileceği gibi sonradan kaza, hastalık ve benzeri durumlarla da oluşabilmektedir. Bu nedenle hepimiz birer engelli adayıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilere karşı olan sorumluluklarımızı bizlere bir kez daha hatırlatmakta, harekete geçmemize vesile olmaktadır.

#2019 #Alanya #engelli raporu #ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi #Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı #3 Aralık Dünya Engelliler Günü #Alanya Haber
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