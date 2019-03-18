2 milyon TL’lik dev yatırım Alanya'da hizmete açılıyor

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bütün vatandaşları açılış törenine davet etti.

BAŞKAN YÜCEL, HİZMETE KAZANDIRDIĞI 4. DÜĞÜN SALONUNU AÇACAK

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 5 yıllık hizmet süresinde Toslak, Kestel Düğün Salonu ve Demirtaş Kültür Merkezi’nden sonra hizmete kazandırdığı 4. düğün salonunun açılışını gerçekleştirecek. Başkan Yücel; “Her zaman bize güvenen, bizi destekleyen halkımızın isteği doğrultusunda Güney Düğün Salonumuzun projesini hazırladık ve hızla yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine yarın sunacağız. Bütün vatandaşlarımızı bu modern tesisimizin açılışına davet ediyorum.” dedi.

10 MAHALLEYE HİZMET VERECEK

2 Milyon TL maliyetli salonda 700 kişilik ana salon, muhtar odası, gelin-damat odası ve mescidin yanı sıra çocuk parkı, piknik alanları ve dinlenme mekânları yer alıyor. Güney Düğün Salonu’nun batı bölgesinde Güney, Burçaklar, Yenice, Orhan, Gözübüyük, Gümüşgöze, Karamanlar, Güzelbağ, Bayır ve Bayırkozağacı başta olmak üzere 10 mahalleye hizmet vereceği açıklandı. Başkan Yücel, “10 mahallenin yanı sıra çevresindeki bölge halkının istifade edebileceği, kültürel ve sosyal etkinliklerini yapabileceği konforlu bir salonu bölgemize kazandırıyoruz.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2019, 12:53