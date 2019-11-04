Mehmet AL

16. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu başladı. Dev mermer bloğa başlangıç çentiğini atan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ortaya çıkacak eserleri inceledi ve sanatçılarla tanıştı.

DEV MERMER BLOKLAR 1 AYDA SANAT ESERİNE DÖNÜŞECEK

36 ülkeden 91 sanatçının başvurduğu yarışma için Eylül ayında toplanan jüri üyeleri, katılımcılar arasında değerlendirmelerde bulunduktan sonra yarışmaya katılmaya hak kazanan heykeltıraşları belirledi. 7 ülkeden 10 heykeltıraş seçilirken bir aylık sempozyum süresince usta sanatçılar, dev mermer bloklarını yontarak müzik enstrümanları temalı sokak heykelleri yapacaklar. Yontulan eserler 29 Kasım’da Alanya Belediyesi arkasında hazırlanan alanda sergiye sunulacak.

YÜCEL: “ÜLKELERE ÖZGÜ MÜZİK ALETLERİNİN HEYKELLERİ YAPILACAK”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sempozyum açılışında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Alanya Belediyesi olarak yılda onun üzerinde ulusal ve uluslararası festival düzenliyoruz. Bugün de sürekliliği olan ve bu yıl 16.’sını gerçekleştireceğimiz Uluslararası Heykel Sempozyumu’muzun açılışını gerçekleştiriyoruz. 7 ülkeden 10 heykeltıraşımız sempozyumumuza katılarak 1 ay sürecek etkinlikte eserlerini ortaya koyacak. Bu yılki temamızı ise Müzik Enstrümanları olarak belirledik. Birbirinden değerli sanatçılarımız, çeşitli ülkelere özgü müzik aletlerinin heykellerini yapacak ve bu eserleri Şehrimizin sosyal donatı alanlarında sergileyeceğiz. Bütün sanatçılarımıza başarılar diler, bu organizasyonun düzenlenmesinde büyük katkıları olan ALTİD, ALTAV ve Demirtaş Madenciliğe teşekkürlerimi sunarım.”



SEMPOZYUMA 7 ÜLKEDEN 10 HEYKELTIRAŞ KATILIYOR

16. Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nda heykel yapacak sanatçılar şu isimlerden oluşuyor; Anna Sosenskaya (Rusya), Bahman Chegeni (İran), Eleonora Confalonieri (İtalya), Ferhat Özgür Gürel (Türkiye), Hanife Neris Yüksel (Türkiye), İrodion Gvelesiani (Gürcistan), Kiryl Krokhaliou (Belarus), Snejana Simeonova (Bulgaristan), Yücel Tonguç Sercan (Türkiye)