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Alanya siyasetinde yeni dönem başlıyor

Alper Kutay
Türkiye

Alper Kutay

08 Kasım 2017, 00:01

ALANYA siyasi kulislerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (Ak Parti), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ve yeni kurulan İyi Parti'nin ilçe başkanlarının kim olacağına yönelik tartışmalar neredeyse birinci gündem maddesi haline geldi.

Ak Parti'de iki hafta önce İl Başkanı Rıza Sümer ile Antalya Koordinatörü olan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş tarafından Alanya'daki teşkilat yöneticilerine yönelik yapılan temayül yoklamasının ardından beklenen haber henüz gelmedi.

Sümer ve Köktaş'ın hazırladığı rapor Ak Parti Genel Merkezi'ne verildi ancak ilçe başkan adayı olan Mustafa Toklu ile Fatih Barcın henüz mülakat için Ankara'ya çağrılmadı.

Ak Parti'de ilçe kongresinin yapılacağı tarih de netleşmedi.

Ankara'dan olumlu sinyali aldığı belirtilen Mustafa Toklu'nun listesini hazırlamaya çoktan başladığı, Fatih Barcın'ın ise Ankara'dan henüz haber gelmediği için liste hazırlıklarına başlamadığı ifade ediliyor.

Ak Parti Genel Merkezi'nin, önce bölge milletvekillerinden, son olarak da Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görüş alması bekleniyor.

CHP'de ise 9 Aralık'ta yapılacak kongre öncesi sahaya inen mevcut İlçe Başkanı Ali Takavüt ile Başkan Yardımcısı Mehmet Can Karagöz'ün delegelerle toplantıları tüm hızıyla devam ediyor.

Karagöz, çoğunluğu gençlerden oluşan bir listeyle delegelerin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Takavüt'ün ise az sayıda gencin yanı sıra partinin emektar isimlerine listesinde daha fazla yer vereceği belirtiliyor.

Öte yandan, Meral Akşener liderliğinde kurulan İyi Parti'nin ilçe başkanının kim olacağı da en çok merak edilen konuların başında geliyor.

En favori ismin, bir dönem MHP'de aktif siyaset yapan Yücel Apaydın olduğu, potada Hilmi Er ve Hacı Mevlüt Zavlak'ın da olabileceği gelen haberler arasında.

Alanya siyasetinde yaş ortalaması giderek düşüyor.

Bir yanda Ak Parti'de Mustafa Toklu ve Fatih Barcın, diğer yanda CHP'de Mehmet Can Karagöz ve İyi Parti'de Yücel Apaydın, Hacı Mevlüt Zavlak ve Hilmi Er.

Alanya siyaseti, 2014'ün Mart ayında yapılan yerel seçimde Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel'in ardından gençleşme ve yenilenme sürecine girdi.

Gençlerin Alanya'yı yönetmesi her zaman tazelik, dirilik, canlılık ve heyecan getirir.

Bakalım, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Alanya siyasetinin yeni aktörleri kimler olacak, Alanya siyaseti nasıl bir yöne doğru kayacak.

Merak ve heyecanla izliyor, takip ediyoruz.
 

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