Alanya siyasetinde 'simbiyotik' ilişkiler

BİYOLOJİ kitaplarında sıkça geçen "Simbiyotik Yaşam" nedir? Kimler arasında görülür? Çeşitleri nelerdir?
Peki, "Simbiyotik Yaşam" mevzusunun Alanya siyasetiyle nasıl bir bağlantısı vardır?
Gelin isterseniz, giriş bölümü bir parça sıkıcı olacak ama, öncelikle "Simbiyotik Yaşam" nedir, kaça ayrılır, bundan bahsedelim, sonra Alanya siyasetiyle ilişkisini birlikte irdeleyelim.
Bilimsel açıklama aynen şöyle...
"Simbiyotik Yaşam", canlılar arası "ortak yaşam" ilişkileridir. Birbirine benzemeyen iki veya daha fazla sayıda organizmanın, birbirine daima yarar sağlama zorunluluğu olmaksızın, geçici veya sürekli bir şekilde yürüttüğü birlikte yaşam biçimidir. Simbiyotik ilişkiler "kommensalizm", "mutualizm" ve "parazitizm" olmak üzere üç farklı şekilde görülmektedir.
***
KOMMENSALİZM
Diğer adıyla; "Tek Taraflı Ortaklık."
Şöyle izah ediliyor...
Birlikte yaşayan iki canlıdan birinin yarar gördüğü, diğerinin ise ne yarar ne de zarar gördüğü durumdur.
Örneğin; bazı yüksek gövdeli ağaçlar üzerinde yaşayan otsu çiçekli bitkiler, ağacın gövdesine tutunmaları sayesinde güneş ışığından daha etkin bir biçimde yararlanabilirken, ağaç ise bundan herhangi bir zarar görmemekte veya yarar sağlamamaktadır.
(Şimdi arkanıza yaslanın, Alanya'da bu tarife uyan siyasetçileri, bürokratları, sivil toplum kuruluşu yöneticilerini falan hayal edin.)
Kommensal, yani "Tek Taraflı Ortaklık" biçiminde yaşayan bireyler, birbirlerinden ayrı olduklarında da yaşamlarına devam edebiliyorlar.
(Yani sürekli bir birliktelik şart değil. Menfaatler gerektiğinde zaman zaman bir araya gelmeleri yaşamaları için yeter. Ara sıra ayrılsalar da olur, bu durum yaşamalarına mani değil. Uzmanlar öyle diyor.)
***
MUTUALİZM
Diğer adıyla; "İkili Ortaklık." Şöyle ifade ediliyor...
Her iki organizmanın karşılıklı yarar sağladığı simbiyotik ilişkilerdir. Birlikte yaşamak bir anlamda evrimsel açıdan zorunlu hale gelmiş ve artık “Zorunlu Simbiyoz” adını almıştır.
(Alanya'da birbirlerine destek vermeden, el ele kol kola olmadan yaşamaları zor olan, bir saniye ayrılsalar o anda siyasi yaşamları sona erecek olan isimleri hayal edin, eminim aklınıza hemen üç beş isim gelmiştir.)
***
PARAZİTİZM
Diğer adıyla "Asalaklık." Şöyle anlatılıyor...
Çifti oluşturan canlılardan birisinin (parazit) yarar, diğerinin zarar gördüğü (konak) birlikteliktir. Yani bir canlının bir başkasının üzerinde ona zarar vererek yaşamasıdır.
Örneğin; bağırsakta yaşayan tenyalar ve solucanlar gibi.
(Alanya'daki bazı makam ve mevkileri iki dakika düşündüğünüzde; isim, makam mevki bulma, hayal etme konusunda çok fazla zorlanmadınız değil mi? Eminim, daha satırları okurken bile zihninizde beş on isim belirivermiştir.)
***
"Gelelim, Alanya siyaseti ile simbiyotik yaşam biçimleri arasındaki bağlantıya", diyeceğim ama buna gelmek için yüzyıl olarak henüz çok erken olduğunu, Alanya'da bu tür ilişkilerde bulunan siyasiler, kurum ve kuruluşlar ile kişi ve kişilerin burada bırakın isimlerini açık açık yazmayı, tarif ederken ima dahi edilmelerini şahsen sağlığım açısından hayli sakıncalı buluyorum.
Ama siz benim ne demek istediğimi az buçuk anladınız zaten, çünkü biz yıllar süren okur/yazar ilişkimizde artık satırlarla değil gözlerimizle anlaşır kıvama geldik diye tahmin ve ümit ediyorum.
Şaka bir yana...
Bu satırları okuduktan sonra Alanya'da aklınıza gelen "simbiyotik" eski ve yeni siyasetçilerin, işadamlarının, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin, özellikle kamu kurumları amir ve memurlarının pozisyonunu enine boyuna düşünün bakalım.
Bugün hangi güçlü siyasetçi o makamlarda olmasa aslında hangi kamu kurumu yöneticisi şimdi o oturduğu koltukta olurdu...
Veya...
Bugün falanca siyasetçi böylesine etkili olmasaydı, filanca işadamı, sivil toplum kuruluşu yöneticisinin eli böyle rahat olurdu...
Bakın isim vermiyorum, hiç kimseyi saçı, sakalı, boyu posu ile ima dahi etmiyorum.
Neyse neyse...
Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Farkındayım, yazının girişinde beklenti çıtanızı hayli yüksek tuttum ama bugünlük bu kadar, şimdilik hoşça kalın.
(DİP NOT: Simbiyotik ilişki içinde olup direkt ya da endirekt yollarla, bilerek veya bilmeyerek, başka canlılara zarar veren yaşam formlarını da başka bir gün sizlerle paylaşacağım müsaade ederseniz. Menfaate dayalı, "al gülüm-ver gülüm" ile devam bu tür ilişkilerin bir süre sonra hangi yaşam formlarına evrildiğini, kâr-zarar dengelerini anlatacağım uzun uzun.)