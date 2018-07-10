AKDENİZ'İN ince kumu ve mavi denizi ile kucaklaşan benzersiz bir konumda yer almaktadır. modern şık tasarımıyla yalıhan hotel, eşsiz deniz manzaralı odalarıyla konforlu ve keyifli bir konaklama imkânı sunmaktadır. Otelin her odasında bulabileceğiniz eşsiz deniz manzarası, balkon, telefon, mini bar, kablosuz internet gibi birçok imkâna sahiptir. Modern tasarımlı ana restoranında türk ve dünya mutfaklarından açık büfe kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği sunulmaktadır. spor salonunda koşu bandı, yatay bisiklet gibi birçok spor aktivitesine sahip otelde, çocuklar için oyun odası, sinema, ruhunuzu dinlendirecek hamam saunada bulunmaktadır. denize sıfır konumu ile yalıhan hotel, uzun kumsalı ve pırıl pırıl denizi ile sizlere doyumsuz tatil imkânları sunuyor.

Aile odaları dublex asma katlı oda şeklindedir.

Aile odalarında (family oda) / özel oda tiplerinde fiyatlarımız kişi başı fiyat üzerinden farklılıklar göstermektedir (ünite / oda fiyatları kullanılmaktadır)

Konum Özellikleri

Mevkii: Avsallar Denize Mesafe: 0 m. Otogara Mesafe: 0 4 km. Havaalanına Mesafe: 100 km. Barlar Sokağına Mesafe22 km. Şehir Merkezine Mesafe: 22 km.