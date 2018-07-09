YALIHAN Aspendos, Antalya, Alanya-İncekum Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 100 km, Alanya merkezine 22 km, barlar sokağına 22 km, otogara 22 km uzaklıktadır. 1965 yılında hizmete açılan Yalıhan Aspendos, 2014 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Yalıhan Aspendos denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, tenis, dart, masa tenisi, voleybol, mini basketbol gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon ve disco hizmetleri bulunmaktadır. Yalıhan Aspendos, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, fitness, masaj, Türk hamamı, sauna hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin ön büro, doktor, uyandırma servisi, çamaşırhane ve shuttle servis hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duş, TV, makyaj masası, mini bar, saç kurutma makinesi, seramik zemin, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 194 odası mevcuttur.

Standart odaları 22 m² genişliğinde, aile odaları 30,2 m² genişliğinde olup tek geniş odalardır.

Standart odalarda 2 Tek kişilik yatak mevcuttur. Maksimum konaklama 2+1 veya 3 kişidir.Tüm odalar deniz tarafındadır.

Aile odaları tek odadan oluşmaktadır. 2 tek kişilik yatak 1 Ranza bulunmaktadır. Maksimum konaklama 2+2 veya 3+1 kişidir.Tüm odalar deniz tarafındadır.

Genel Özellikler

Tesis 1965 yılında yapılmış olup 2014 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

Tesiste 2 adet misafir asansörü mevcuttur.

Ücretsiz internet erişimi, genel alanlarda ücretsizdir.

Minibara giriş günü sadece su konulmaktadır.

Tesis havuzuna haşema ile girilememektedir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: İncekum Denize Mesafe: 0 m. Otogara Mesafe: 22 km. Havaalanına Mesafe: 100 km. Alanya Merkezine Mesafe: 22 km. Barlar Sokağına Mesafe: 22 km.