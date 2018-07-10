XPERİA Saray Beach Hotel, Antalya, Alanya merkezde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 120 km, Gazipaşa havaalanına 40 km, şehir merkezine 0 km, barlar sokağına 0 km, otogara 700 m uzaklıktadır. 1997 yılında hizmete açılan Xperia Saray Beach Hotel, 2013 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, masa tenisi, dart gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon hizmeti bulunmaktadır. Xperia Saray Beach Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için çocuk bahçesi faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, buhar banyosu, sauna hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, doktor ve ön büro hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, çay-kahve seti, emanet kasa, internet, TV, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Standart oda tipi maksimum 2 kişi konaklamaya uygundur, 3 kişilik odalar ekonomi oda tipinde mevcuttur, bu odalar french balkon ve şehir manzaralıdır.

Tesisin 70 odası mevcuttur. Standart odaları 20m², aile odaları 35m² olup ara kapılı odalardır.

1 adet engelli odası bulunmaktadır.

Genel Özellikler

Tesis 1997 yılında inşa edilmiş olup 2013 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

Tesis havuzuna haşema ile girilebilir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Minibarda su ve soft içecekler mevcuttur.

Odalarda kablolu internet ücretli olup, kablosuz internet ücretsizdir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Merkez Denize Mesafe: 0 m. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 40 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 120km Barlar Sokağına Mesafe: 0 km. Şehir Merkezine Mesafe: 0 km. Otogara Mesafe: 700 m.