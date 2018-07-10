XPERİA Kandelor Hotel, Antalya, Alanya merkezde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 120 km, Gazipaşa havaalanına 40 km, şehir merkezine 0 km, barlar sokağına 0 km, otogara 700 m uzaklıktadır. 1993 yılında hizmete açılan Xperia Kandelor Hotel, 2011 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, masa tenisi gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Xperia Kandelor Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için çocuk bahçesi faaliyetleri sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, sauna, fitness, Türk hamamı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane ve doktor hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, çay-kahve seti, emanet kasa, internet, küvet, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Tesis Alanya bölgesinin merkezinde yer almaktadır.

Herşey dahil konsepti 00:00'a kadar geçerlidir

Tesisin denize mesafesi 250 m'dir. Kum plajı mevcut olup şezlong, şemsiye, minder ücretlidir.Plajda yiyecek içecek hizmeti ücretlidir.

Tesisin 98 odası mevcuttur. Standart odaları 20m², aile odaları 35m² olup ara kapılı odalardır.

Tesis çevresi otopark olarak ücretsiz kullanılabilir.

Tesis 1993 yılında inşa edilmiş olup 2011 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

Tesiste aquapark yada su kaydırağı bulunmamaktadır.

1 adet engelli odası bulunmaktadır.

Ala Carte Restoran ücretlidir.

Tesiste disko bulunmamaktadır.

Jakuzi mevcut değildir.

Bebek yada çocuk bakıcısı hizmeti yoktur.

Tesis havuzuna haşema ile girilebilir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Odalarda kablolu internet ücretli olup, kablosuz internet ücretsizdir.

İthal içkiler, şampanya, taze sıkılmış meyve suları, dondurma, A'la carte ve kokteyller ücretlidir.

Wifi tüm alanlarda ücretsizdir.

Minibarda su ve soft içecekler mevcuttur.

Aile odalarında (family oda) / özel oda tiplerinde fiyatlarımız kişi başı fiyat üzerinden farklılıklar göstermektedir (ünite / oda fiyatları kullanılmaktadır)

Konum Özellikleri

Mevkii: Merkez Denize Mesafe: 250 m. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 40 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 120 km. Barlar Sokağına Mesafe: 0 km. Şehir Merkezine Mesafe: 0 km. Otogara Mesafe: 700 m.