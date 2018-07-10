XPERİA Grand Bali, Antalya, Alanya merkezde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 120 km, Gazipaşa havaalanına 40 km, şehir merkezine 0 km, barlar sokağına 0 km, otogara 700 m uzaklıktadır. 1996 yılında hizmete açılan Xperia Grand Bali, 2010 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, dart, basketbol, tenis, internet cafe gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, sauna, jakuzi, Türk hamamı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, oda servisi ve doktor hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, banyoda telefon, internet, emanet kasa, TV, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

* Tesis 16 yaş üzeri misafir kabul etmektedir.

Tesis Alanya bölgesinin merkezinde yer almaktadır.

Herşey dahil konsepti 00:00'a kadar geçerlidir

Tesisin denize mesafesi 150 m'dir. Kum plajı mevcut olup şezlong, şemsiye, minder ücretlidir.Plajda yiyecek içecek hizmeti ücretlidir.

Tesisin 96 odası mevcuttur. Standart odaları 22m², aile odaları 45m² olup tek geniş odalardır.

Tesiste aquapark yada su kaydırağı bulunmamaktadır.

Tesis 1996 yılında inşa edilmiş olup 2010 yılında renovasyon çalışmaları yapılmıştır.

1 adet engelli odası bulunmaktadır.

Ala Carte Restoran ücretlidir.

Tesiste disko bulunmamaktadır.

Jakuzi mevcut değildir.

Tesis havuzuna haşema ile girilebilir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Tesis çevresi otopark olarak ücretsiz kullanılabilir.

Odalarda kablolu internet ücretli olup, kablosuz internet ücretsizdir.

Taze sıkılmış meyve suları, premium içecekler, şampanyalar, ithal içkiler, enerji içecekleri ve dondurma ücretidir.

Minibarda su ve soft içecekler mevcuttur.

Aile odalarında (family oda) / özel oda tiplerinde fiyatlarımız kişi başı fiyat üzerinden farklılıklar göstermektedir (ünite / oda fiyatları kullanılmaktadır)

Konum Özellikleri

Mevkii: Merkez Denize Mesafe: 150 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 120 km. Gazipaş Havaalanına Mesafe: 40 km. Barlar Sokağına Mesafe: 0 km. Şehir Merkezine Mesafe: 0 km. Otogara Mesafe: 700 m.