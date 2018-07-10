Wome Deluxe

TESİS 120 bin metrekare arazi üzerine konumlandırılmıştır. Oda TipleriSuperior Oda 35-53 metrekareAile Odası 43-68 metrekareAile Suit 70-170 metrekareDeluxe Suit Oda 123 metrekareEngelli Odası 43 metrekareOtel içi genel mekanlarda konsepte uygun kıyafet giyilmesi ( mayo,paleo,şort,askılı ,vb. kıyafet uygun değildir.) gerekmektedir.

Oda Özellikleri

Tesisin 535 odası mevcuttur.

Superior daları 35 m²- 53 m² genişliğindedir.

Family odaları 43 m² - 68 m² genişliğindedir.

Family Suit odaları 70 m² - 107 m² genişliğindedir.

Promo odalar otelin -1 ve -2.katlarda yer alan odalardır. Kara Manzaralı yada Manzarasızdır. Max. Oda kapasitesi 2+2 yada 3+1 dir. İlave yatak imkanı yoktur.

6 adet engelli odası bulunmaktadır. 43 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

01 aralık - 15 ocak tarihleri arası tadilat ve genel bakım sebebi ile ana bina kapatılacaktır. SPA merkezi ve Kapalı Havuzda de bu süreçte hizmet vermeyecektir.

Bayanlar bölümü 31.10.2017 tarihi akşamı 18:00 itibarı ile hizmete kapanacaktır.

Erken Rezervasyon iptal sigortası uygulanmamaktadır.

Tesis 2016 yılında hizmete açılmıştır.

Tesisin 8 adet misafir asansörü mevcuttur.

Minibar giriş günü soft içecekler ile doldurulmaktadır. Her gün kişi sayısı kadar su ve soda konulmaktadır.

İnternet hizmeti mevcut olup genel alanlar da ücretsizdir.

Kongre, konferans, iş buluşmaları ya da düğün gibi organizasyonlar için 100 m² ile 850 m²'ye değişen 3 toplantı salonu ile 40 m²'den 110 m²'ye değişen üç VIP salonu ile farklı seçeneklerle hizmet sunulmaktadır.

Spa Merkezi, 7000 m²lik spa ve güzellik merkezi, erkeklere ve hanımlara ayrı ayrı hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Erkek bölümünde kapalı yüzme havuzu, spor merkezi, türk hamamı, sauna, buhar odası, 8 adet masaj odası mevcuttur. Bayanlar bölümünde kapalı yüzme havuzu, spor merkezi, türk hamamı, sauna, buhar odası, 8 masaj odası mevcuttur. Ayrıca her iki bölümde VIP aile hamamları bulunmaktadır.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Avsallar Denize Mesafe: 0 m. Avsallar Şehir Merkezine Mesafe: 300 m. Alanya Şahir Merkezine Mesafe: 27 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 70 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 95 km. Alanya Otogarına Mesafe: 27 km.