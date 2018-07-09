UTOPİA World Hotel,Eşsiz Akdeniz manzarası ve doğanın enerjisini hissedebileceğiniz mavi ve yeşilin buluştuğu, gün batımı eşliğinde muhteşem lezzetler tadabileceğiniz, eğlence ve romantizmin en üst seviyede bulunduğu bir ortamda tatil yapmanın keyfini sürün... Bu rüyayı yaşamak için hepinizi Utopia World Hotel` e davet ediyoruz...

Oda Özellikleri

Tesisin 559 odası mevcuttur.

Villa Standart Odalar 33 m2 olup maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur. Kara ve deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır. Minibarlarda su, kola, fanta, meyve suyu.

Ana Bina Standart Odalar balkon dahil 34 m2 olup maksimum 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına uygundur. Kara ve deniz manzaralı olarak konumlandırılmıştır. Minibarlarda su, kola, fanta, meyve suyu.

Terrace Suit 64 m2 + 20 m2 balkondan oluşmaktadır. Minibarda bira, kola, fanta, sprite, meyve suyu, soda, su, chips, fıstık, çikolata.

Junior Suit odalar 71 m²+5 m² balkondan oluşmaktadır. Ara kapılı 2 oda ve 2 banyo şeklindedir. şeklindedir. Minibarlarda bira, kola, fanta, sprite, meyve suyu, soda, su,chips, fıstık, çikolata.

Corner suit odalar 64 m2 + 20 m2 balkondan oluşmaktadır. Minibarlarda bira, kola, fanta, sprite, meyve suyu, soda, su, chips, fıstık, çikolata.

Tesisin 5 adet engelli odası mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2007 yılında inşa edilmiş olup, her sezon mobilya ve oda yenilemeleri yapılmaktadır.

Info Desk ve Kayıt Bankoları Tekerlekli Sandalye ile Gelen Misafirlerin Yüzyüze İletişim Kuracağı Alçaklıktadır.

Tesisin plajını haşema ile girilmekte olup, havuzlara girilmemektedir.

Minibarlar günlük soft içecekler ile doldurulup, ücretsizdir.

Genel Alanlarda Kablosuz İnternet (ücretsiz) sunulmaktadır.

Jakuzi, suit odalarda ve spa merkezinde yer almaktadır.

Tenis kortu rezervasyonlu olup depozitolu olarak raket ve top hizmeti verilmektedir.

Toplantı salonları ücretli hizmet vermektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kargıcak Denize Mesafe: 150 m. Otogara Mesafe: 18 km. Havaalanına Mesafe: 155 km. Barlar Sokağına Mesafe: 18 km. Alanya Merkezine Mesafe: 18 km.