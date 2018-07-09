TİTAN Select Hotel, Antalya, Alanya-Konaklı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, Antalya havaalanına 110 km, Gazipaşa havaalanına 60 km, Alanya merkezine 12 km, Konaklı merkezine 800 m, barlar sokağına 12 km, otogara 12 km uzaklıktadır. 2009 yılında hizmete açılan Titan Select Hotel, 2015 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin 2 adet açık, 1 adet kapalı ve 1 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 2 adet A la Carte ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca langırt, bilardo, masa tenisi, dart gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, canlı müzik ve dans bar hizmetleri bulunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, jakuzi, sauna, Türk hamamı, masaj, fitness, spa hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin market, doktor, çamaşırhane ve fotoğrafçı hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duman dedektörü, emanet kasa, küvet, TV, mini bar, parke zemin, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 176 odası mevcuttur.

Standart odaları 28 m² genişliğindedir. 2+1 kişilik konaklamaya uygundur.

Engelli odaları 2 adet olup, 28 m² genişliğindedir. 2 kişilik konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Tesis 2009 yılında inşa edilmiştir. 2015 yılında yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Tesis 5 kattan ve 2 misafir asansöründen oluşmaktadır.

Mini bar günlük olarak su ve soda bulunmaktadır.

Haşema ile havuza giriş yapılabilir.

Wifi lobby alanında ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Tesiste 2 adet toplantı salonu mevcuttur. Ekipmanlar ücretsiz olarak hizmet vermektedir.

Evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 250 m. Otogara Mesafe: 12 km. Gazi Paşa Havaalanına Mesafe: 60 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 110 km. Barlar Sokağına Mesafe: 12 km. Alanya Şehir Merkezine Mesafe: 12 km. Konaklı Merkezine Mesafe: 800 m.