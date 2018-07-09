TİTAN Garden Hotel, Antalya, Alanya-Konaklı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 110 km, şehir merkezine 12km, barlar sokağına 12 km, otogara 12 km uzaklıktadır. 2003 yılında hizmete açılan Titan Garden Hotel, 2012 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin 2 adet açık ve 2 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin dalış okulu, banana, su kayağı, paraşüt, jet-ski, ringo faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca masa tenisi, atari, dart, beach voleybol, bilardo, basketbol, langırt, okçuluk gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için mini futbol aktivitesi mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon ve amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Titan Garden Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve çocuk animasyonu faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, sauna, fitness, Türk hamamı, jakuzi, kese, cilt bakımı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, doktor, market, fotoğrafçı, faks, kuyumcu, kuru temizleme ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duman dedektörü, emanet kasa, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 327 odası mevcuttur.

Standart odaları 18-24 m² genişliğindedir. 2+1 kişilik konaklamaya uygundur.

Aile odaları 32 m² genişliğindedir. 3+1 kişilik konaklamaya uygundur.

Engelli odaları 24 m² genişliğindedir. 2 kişilik konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Tesis 2003 yılında inşa edilmiş olup, 2012 yılında yenilenmiştir.

Tesis 6 kattan ve 4 misafir asansöründen oluşmaktadır.

Ücretsiz internet erişimi, genel alanlarda sunulmaktadır.

Minibarlara giriş gününde su,soda ücretsiz konulmaktadır. Diğer günler ücretli istek üzerine konulmaktadır.

Tesisin havuzuna haşema ile girilmektedir.

Toplantı salonu 1 adet mevcuttur. Ekipmanlar ücretsiz hizmet vermektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 250 m. Otogara Mesafe: 12 km. Havaalanına Mesafe: 110 km. Barlar Sokağına Mesafe: 12 km. Şehir Merkezine Mesafe: 12 km.