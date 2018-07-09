THE Lumos Deluxe Resort Hotel, Antalya, Alanya-Kargıcak Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, Antalya havaalanına 155 km, Gazipaşa havaalanına 25 km, Alanya merkezine 15 km, Mahmutlar merkezine 3 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, relax, kapalı çocuk, çocuk relax ve aqua çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin jet-ski, paraşüt faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca atari, beach voleybol, dart, masa tenisi gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, canlı müzik, disco hizmeti bulunmaktadır. The Lumos Deluxe Resort Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, buhar banyosu, masaj, sauna, Türk hamamı, sauna, vücut bakımı, cilt bakımı, güzellik salonu, tuz odası hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin araç kiralama, fotoğrafçı, shuttle servis, çamaşırhane, kuru temizleme ve doktor hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan çay-kahve seti, emanet kasa, internet, kartlı kapı sistemi, TV, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 331 odası mevcuttur.

Standart odaları; 28 m² genişliğinde, modern dekorasyon ile tasarlanmıştır. Deniz, yandan deniz ve kara manzaralıdır. Maksimum kapasite 3+1 kişidir.

Aile odaları; 60 m² genişliğinde, 2 yatak odasından oluşur. Ebeveyn yatak odası french bed, diğer yatak odası twin bed ayrıca arada hol ve ayrı giriş kapıları mevcuttur. Odada 2 Ayrı banyo ve Wc mevcuttur. Kara ve Dağ manzaralıdır. Maksimum kapasite 5 kişidir.

Deluxe odalar; 32 m² genişliğinde, french bed, ve twin bed, duş, wc ve terasında Jakuzi, şezlong ve oturma grubu donanımlıdır. kara manzaralıdır. maksimum kapasite 3 kişidir.

Engelli odalar; Engelli Odalar 24 m² genişliğinde, Maksimum 3 kişilik konaklamalar için uygundur ve kara manzaralıdır.

Tüm odalar balkonlu ve sigara içilmez odalardır.

Genel Özellikler

Tesis 2016 yılında inşa edilmiştir.

Tesisin standart odaları 301, engelli odaları 3, aile odaları 12 ve deluxe odaları ise 15 adet mevcuttur.

Tesis 6 kattan ve 5 misafir asansörü mevcuttur.

Minibar girişte dolu (Soft içecek+Su+Soda), günlük (Su,Soda,Soft takviye edilir.)

Genel alan, Lobby ve odalarda normal hızdaki Wi-Fi internet ücretsizdir.

Tesisin plajına ve havuzuna haşema ile girilebilmektedir.

Tesisin toplantı salonları, 2 adet/sinema 1 adet bulunmaktadır. (Barkovizyon ve perde, Barkovizyon ses sistemi, Kablosuz mikrofon, Flipchart ve kalem, Kürsü mikrofonu) mevcuttur.

Mini Club 04 - 12 yaş arası çocuklar içindir. Çalışma saatleri 10:00 - 12:30 öğleden sonra 14:30- 17:00 arasındadır.

Türk hamamı, sauna, buhar odası, tuz odalarına 16 yaş altı çocuklar kullanamamaktadır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Ala Carte Restoranlar için 2 gün önceden rezervasyon yapılması gerekmektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Alanya Denize Mesafe: 150 m. Mahmutlar Merkezine Mesafe: 3 km. Gazipaşa Havaalanına Mesae: 25 km. Alanya Şehir Merkezine Mesafe: 15 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 155 km.