TAKSİM International Obaköy Hotel, Antalya, Alanya-Obagöl Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 135 km, Gazipaşa havaalanına 40 km şehir merkezine 3,5 km, barlar sokağına 2,5 km, otogara 3,5 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek ve çocuk bakıcısı seçenekleri bulunmaktadır. 1989 yılında hizmete açılan Taksim International Obaköy Hotel, 2012 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Taksim International Obaköy Hotel denize 50 metre uzaklıktadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin 2 adet açık ve 2 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin katamaran, jet-ski, deniz bisikleti, kano, banana, su kayağı, paraşüt, yelkenli, ringo, sörf faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, beach voleybol, masa tenisi, bilardo gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon, Türk gecesi ve disco hizmetleri bulunmaktadır. Taksim International Obaköy Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve oyun alanı faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu aerobik, sauna, Türk hamamı, masaj, fitness, güzellik salonu hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin araç kiralama, market, doktor, çamaşırhane ve fotoğrafçı hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duş, emanet kasa, mini bar, müzik yayını, parke zemin, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 184 odası mevcuttur.

Annex Bina, 17 m² genişliğindedir.

Standart Bunkbed Room, 17 m² genişliğindedir.

Anex Bina Aile Odaları, 35 m² genişliğindedir.

Engelli odalar, 2 adet olup 17 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 1989 yılında inşa edilmiş olup 2012 yılında restorasyon çalışmaları yapılmıştır.

Tesis 4 katlı, 3 ayrı binadan oluşmakta, 2 adet misafir asansöründen mevcuttur.

Ücretsiz internet erişimi, genel alanlar da ve odalarda ücretsizdir.

Minibara günlük bir şişe su konulmaktadır.

Tesis havuzuna haşema ile girilebilmektedir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Oba Göl Denize Mesafe: 50 m. Otogara Mesafe: 7 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 135 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 40 km. Barlar Sokağına Mesafe: 2.5 km. Şehir Merkezine Mesafe: 3.5 km.