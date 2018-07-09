SUNLİFE Plaza Hotel, Antalya, Alanya-Avsallar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 90 km, Alanya merkezine 30 km, otogara 20 km uzaklıktadır. 1998 yılında hizmete açılan Sunlife Plaza Hotel, 2014 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Sunlife Plaza Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin banana, kano, paraşüt, deniz bisikleti faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, masa tenisi, bilardo, dart gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon ve disco hizmetleri bulunmaktadır. Sunlife Plaza Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, Türk hamamı, fitness, masaj, güzellik salonu, sauna, jakuzi hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor, market, nargile ve çamaşırhane hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duş, halı kaplı zemin, küvet, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 171 odası mevcuttur. Std. odalar 28 m² genişliğindedir. Tesisin odaların bir kısmı küvet bir kısmı duşakabinlidir. Max. 4 kişilik konaklamaya uygundur. 3 yetişkin + 1 çocuk olarak konaklanabilir.

Tesisin 1 adet engelli odası mevcuttur.28 m² genişliğindedir. Engelli misafirler için uygun donanımdadır.

Genel Özellikler

Tesis 2 bloktan oluşmaktadır. (1 ana bina 111 oda, 1 anex bina 60 oda)

Tesis havuzlarına haşema ile girilmektedir.

Tesis evcil Hayvan kabul edilmemektedir.

Tesis yapım yılı 2008 dir. En son restorasyon (yenileme) çalışmaları 2013 yılında yapılmıştır.

Tesiste 3 adet misafir asansörü mevcuttur. (2 ana bina, 1 anex binada)

Toplantı salonu lobby alanının bir kısmı kullanılmaktadır.

Ücretsiz wi-fi havuz ve teras kısmında bulunmaktadır.

Doktor hizmeti devamlı bulunmamakta, talep doğrultusunda ücretli olarak çağrılmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Avsallar Denize Mesafe: 0 mt. Havaalanına Mesafe: 90 km Otogara Mesafe: 20 km. Alanya Merkezine Mesafe: 30km.