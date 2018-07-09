SUN Maritim Hotel, Antalya, Alanya-Avsallar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 90 km, Gazipaşa havaalanına 50 km, Alanya merkezine 20 km, Avsallar merkezine 100 m, otogara 20 km, uzaklıktadır. 1992 yılında hizmete açılan Sun Maritim Hotel, 2014 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Sun Maritim Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca mini club, sabah jimnastiği, türk gecesi, tv odası, atv & safari, banana, deniz bisikleti, disco, tavla, gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır. Sun Maritim Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, aerobik, Türk hamamı, fitness, masaj, jakuzi hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor, market ve çamaşırhane hizmetleri bulunmaktadır.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 149 odası mevcuttur.

Standart Oda: 23 m² genişliğindedir.

Ekonomi Oda: 23 m² genişliğindedir.

Aile Odası: 28 m² genişliğindedir.

Tesiste 1 adet engelli odası bulunmaktadır.

Tesis odalarının bir kısmı duşakabin, bir kısmı küvetlidir. Oda zeminlerinin bir kısmı halı kaplı olup, bir kısmı ise parke zeminlidir.

Ekonomi odaları tesisin arka tarafınza bakmaktadır. Deniz manzarası mevcut değildir.

Genel Özellikler

Tesis 1992 yılında inşa edilmiştir. 2014 yılında yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Lobby alanında internet erişimi ücretsiz sunulmaktadır.

Tesis 7 kattan ve 1 misafir asansöründen oluşmaktadır.

Havuza haşema ile giriş yapılabilmektedir.

Tesiste 100 kişilik toplantı salonu mevcuttur.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii : Avsallar Denize Mesafe: 0 m. Otogara Mesafe: 20 km. Gazipaşa Havalanına Mesafe: 50 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 90 km. Avsallar Merkezine Mesafe: 100 m. Alanya Merkeze Mesafe: 20 km. Barlar Sokağına Mesafe: 24 km.