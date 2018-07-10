SUN Fire Beach Hotel, Antalya, Alanya-Mahmutlar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 135 km, şehir merkezine 20 km, otogara 20 km uzaklıktadır. 1994 yılında hizmete açılan Sun Fire Beach Hotel, 2012 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin sunduğu faaliyetlerden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, bilardo, masa tenisi, dart, internet cafe gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon ve disco hizmetleri bulunmaktadır. Sun Fire Beach Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için çocuk animasyonu, mini club ve çocuk parkı faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, Türk hamamı, sauna, masaj, fitness hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin doktor, market ve ön büro hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, banyoda telefon, duşakabin, emanet kasa, mini bar, saç kurutma makinesi, seramik zemin, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 163 odası mevcuttur.

Standart odalar, 22 m² genişliğindedir. Max. 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Tesis 1994 yılında inşa edilmiş olup, 2012 yılında renovasyon(yenileme) yapılmıştır.

Minibarlar boş bulunmaktadır.

Kablosuz internet bağlantısı lobby, havuz alanında ücretsiz sunulmaktadır.

Konferans ve toplantı salonu 100 kişilik kapasitede mevcuttur.

Tesisin havuzuna haşema ile girilmektedir.

Tesiste 2 adet misafir asansörü mevcuttur.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Mahmutlar Denize Mesafe: 30 m. Havaalanına Mesafe: 135 km. Şehir Merkezine Mesafe: 20 km. Otogara Mesafe: 20 km.