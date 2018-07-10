STELLA Beach Hotel Okurcalar mevkiinde yer almaktadır. Otogara, barlar sokağına ve şehir merkezine 30 km mesafede bulunmaktadır. Denize sıfır olması sebebi ile bölgenin en çok tercih edilen tesislerinden birisidir. Konforlu odaları, leziz yemekleri ve birbirinden eğlenceli aktiviteleri ile Stella Beach Hotel bu sezonda sizinle.

İthal içecekler, kokteyller, Türk kahvesi, taze sıkılmış meyve suları ücretlidir.

Tesisin ranzalı family odaları tek geniş odadan oluşmaktadır.

Plaj havlusu sauna bölümünden depizito karşılığında alınabilmektedir.

Kapalı havuz ısıtmalı değildir.

A'la Carte restorandan haftalık 1 kereye mahsus olmak üzere yararlanılabilinir. A la carte restaurant için 1 gün önceden 12:00-14:00 arası resepsiyondan rezervasyon yapılması gereklidir.

Aile odalarında (family oda) / özel oda tiplerinde fiyatlarımız kişi başı fiyat üzerinden farklılıklar göstermektedir (ünite / oda fiyatları kullanılmaktadır)

Konum Özellikleri

Mevkii: Okurcalar Denize Mesafe: 0 m. Otogara Mesafe: 30 km. Havaalanına Mesafe: 85 km. Side Merkezine Mesafe: 25 km. Manavgat Merkezine Mesafe: 20 km. Barlar Sokağına Mesafe: 25 km. Alanya Merkezine Mesafe: 30 km.