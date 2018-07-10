SİRİUSDeluxe Hotel, Antalya, Alanya-Türkler Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, Antalya Havaalanına 110 km, Gazipaşa Havaalanına 65 km, Alanya merkezine 18 km, Side merkezine 40 km, Avsallar merkezine 1 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı ve bebek arabası seçenekleri bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Sirius Deluxe Hotel denize sıfır konumdadır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajları bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin jet-ski, banana, kano, deniz bisikleti, paraşüt faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 2 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, masa tenisi, langırt gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon ve canlı müzik hizmetleri bulunmaktadır. Sirius Deluxe Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, güzellik salonu, sauna, kese&köpük, buhar banyosu, fitness, buhar odası, Türk hamamı, su jimnastiği, cilt bakımı, step, aerobik, jimnastik, jakuzi hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin oda servisi, çamaşırhane, araç kiralama, derici, fotoğrafçı, yemek kursu, döviz, butik, kuru temizleme, kuyumcu, hediyelik eşya ve faks hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan banyoda telefon, buklet seti, duman dedektörü, emanet kasa, internet, TV, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesis toplam 250 odaya sahip olup, 197 standart, 12 bağlantılı, 2 engelli oda, 23 geniş oda,10 balayı oda ve 6 suit odadan oluşmaktadır.

Standart odalar; 1 adet çift kişilik yatak ve 1 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. Max. 3 yetişkin veya 2+1 çocuk konaklamasına uygundur. Balkon dahil min. 32 m² dir.

Geniş Oda; Tek yatak odalı geniş bir odadır. Odada 1 adet çift kişilik yatak, 1 adet tek kişilik yatak ve 1 adet açılabilen koltuk bulunmaktadır. Max. 3 yetişkin + 1 çocuk veya 2 yetişkin + 2 çocuk konaklamasına müsaittir. Oda alanı balkon dahil 45 m² dir.

Suit odalar; Özel düzenlenmiş 1 yatak odası, 2 banyo ve 1 salondan oluşan odadır. Odada 2 adet çift kişilik yatak, 1 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. Odanın toplam kullanım alanı balkon dahil 100 m²`dir.

Balayı odalar; Özel dekore edilmiş olup, 2 kişilik konaklamalara müsaittir ve tek bir odadan oluşmaktadır. Odada 1 adet çift kişilik yatak bulunmaktadır. Oda alanı balkon dahil 40 m²`dir.

Engelli odası; tesisin 1. katında yer alan, hareket etmelerini sağlayacak, ulaşımı kolay yatak odası, banyo ve tuvaleti özel tasarlanmış odalardır. Odada 1 adet çift kişilik yatak, 1 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır. Max. 3 yetişkin veya 2 yetişkin + 1 çocuk konaklamasına müsaittir. Oda alanı balkon dahil 32 m²`dir.

Tüm odalar merkezi ısıtma-soğutma, balkonlu ve bir kısmı deniz manzaralıdır.

Genel Özellikler

Tesisin açılış tarihi: 2015 yılıdır.

Mini barda giriş günü 2 kutu kola, 2 kutu fanta, 2 şişe su, 2 şişe soda bulunmaktadır ve 2 şişe su günlük olarak yenilenir.

Akşam showları - Skeçler, yarışmalar, canlı müzik, iskele partileri, dans gösterileri, akrobat, sihirbaz gibi profesyonellerce hazırlanan gösteriler yapılmaktadır.

Tesisin plajına ve havuzuna haşema ile girilebilmektedir.

Odalarda ve genel mekanlarda kablosuz internet bağlantısı ücretsizdir.

Tesisin discosu bulunmamaktadır. Disco yerine akşam animasyon yapılmaktadır.

Doğum günü ve evlilik yıldönümlerine özel paketler ücretsizdir.

Tesis evcil hayvan kabul etmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Türkler Denize Mesafe: 0 m. Antalya Havaalanına Mesafe: 110 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 65 km. Alanya Merkezine Mesafe: 18 km. Avsallar Merkezine Mesafe: 1 km. Side Merkezine Mesafe: 40 km.