ALANYA'NIN merkezinde bulunan Şifalar Apart &Hotel denize 300 m Mesafede,Şehir merkezine 300 m uzaklıkta,bulunan konumuyla sizlere eşsiz bir tatil sunmak için tüm ekibi ile hazırdır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin Açık Havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz,

Havuz Alanında Şezlong ve Yatak'lar Ücretsiz'dir.

Tesise en yakın Halk Plajı 10 dakika yürüme mesafesindedir.

Konsept Özellikleri

Sadece Oda,ya da Herşey Dahil Konseptlerinde hizmet vermekteyiz.

Sadece Oda Konsepti:

Oda dışındaki tüm yiyecek ve içecek Hizmetleri Ücretlidir.

Herşey Dahil Konsepti:

Sabah kahvaltı : 08.00 / 10.00

Öğlen Yemeği 12.30 / 14.00

Çay,Kahve ,Kek,saati :16.00 / 17.00

Akşam Yemeği : 19.00 / 21.00

Bar Servisi İçecek : 10.00 / 23.00 ( Arası )

Otel Hizmetleri

Apart Otelimizde; Reception, Lobi,Asansör, 2 adet Yüzme Havuzu, 2 adet çocuk Havuzu,1 adet Havuz bar ve Snack bar mevcutdur.

Teras geniş alanında Restaurantımız Ala carte ve açık büfe (sabah kahvaltısı,Öğle Yemeği,Akşam yemeği)hizmet vermektedir.



Oda Özellikleri

Apart Dairelerimiz; konforlu ve rahat ,her dairede 1 veya 2 balkon, Split klima, (her odada) Küvetli banyo, Fön Makinesi, kiralık kasa, direk telefon mevcut olup, Kahve makinesi bulunur. uydu yayınlı,LCD TV (Türkçe-Hollandaca-İngilizce) .Otelimizin bütün odaları seramik kaplı olup yatak odaları halı kaplıdır ,Bütün odalar ve açık alanlarda wifi mevcuttur.

Konum Özellikleri

Mevkii: Güllerpınarı Mah.Hasan Akçalıoğlu Cad.No ALANYA Denize Mesafe: 300 m Otogara Mesafe: 1 5 km Havaalanına Mesafe: 130 km Barlar Sokağına Mesafe: 350 m Şehir Merkezine Mesafe: 350 m.