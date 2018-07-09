SEY Beach Hotel & Spa, odalarına giriş, saat 14:00'ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en geç 12:00'dir. Evcil hayvan kabul edilmiyor. Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına bağlıdır.

Aile odaları veya bazı özel odalar haricinde, diğer odalarda yapılacak 2 + 2 veya 3 + 1 konaklamalar, odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir.

Konum, haritalar ve otelin genel alanlara mesafesi mümkün olduğunca bilgi sunmak içindir. Bu bilgilerin kesinliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. En güncel tam yerleşim bilgileri ve yönlendirmelerini temin etmek için doğrudan otel ile iletişime geçilmesi yolcunun kendi sorumluluğundadır. Rezervasyonu yapan kişi otelde konaklayacak tüm kişilerin isimlerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür. Rezervasyonunuzu yaparken doğru e-posta adresinin ve transferler için doğru cep telefonu numarasının girildiğinden emin olmak kişinin sorumluluğundadır.

Oda Özellikleri

Tesisin 100 odası mevcuttur.

Standart Oda: 83 adettir. 32-35 m² genişliğindedir.

Aile Dubleks Oda: 6 adettir. 36 m² genişliğindedir.

Suite Oda: 10 adettir. 44 m² genişliğindedir.

Engelli Oda: 1 adettir. 16 m² genişliğindedir.

Tüm odalarda balkon, minibar, telefon, klima, saç kurutma makinesi, wifi, duş bulunmaktadır.

Genel Özellikler

Tesis 2017 yılında hizmete açılmıştır. Tesis 6 kattan, 1 binadan ve 2 asansörden oluşmaktadır.

Mini barlar giriş günü full olup ücretlidir.

Wifi erişimi tesisin tün genel alanlarında ücretsizdir.

Mini Club: 10:00 ile 12:00 / 14:00 ile 16:00 saatleri arasında, Mini Disko 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Türk hamamı 08:00 ile 12:00, sauna 08:00 ile 17:00, fitness 08:00 ile 19:00, buhar banyosu 08:00 ile 17:00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vermektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Kestel Denize Mesafe: 50 m. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 33 km. Alanya Merkezine Mesafe: 5 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 133 km. Antalya Merkezine Mesafe: 135 km. Otogara Mesafe: 5 km.