SELİNUS Beach Club Hotel, Antalya, Alanya-Gazipaşa Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 170 km, Gazipaşa havaalanına 5 km, şehir merkezine 3 km, gazipaşa otogara 3 km uzaklıktadır. Tesis 1995 yılında yapılmış olup, 2014 yılında tamamen yenilenmiş olup, 2018 yılında lobby, restaurant, bahçe zemin kat odalar, teras kat yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel mavi bayraklı kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Ayrıca tesisin tam karşısında olimpik havuz ve aquapark işletmesi mevcut olup, konaklayan misafirlere ücretsiz sunulmaktadır.

Konsept Özellikleri

Alkollü ve alkolsüz her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, masa tenisi, voleybol, bisiklet, internet cafe gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için mini futbol aktivitesi mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon, canlı müzik ve disco hizmetleri bulunmaktadır. Selinus Beach Club Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için çocuk bahçesi faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Tesisin uyandırma servisi, oda servisi, çamaşırhane, doktor, ön büro ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan emanet kasa (ücretli), internet, mini bar, parke zemin, saç kurutma makinesi, split klima, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 54 odası mevcut olup, 172 yatak kapasitesi bulunmaktadır.

Standart Odaları: 20 m² genişliğindedir.

Ekonomik Odaları: 15-25 m² genişliğindedir. Zemin katta, Balkonsuz veya pencere hizasından itibaren bahçeye bakan odalardır.

Deniz Manzaralı Standart Odaları: 22 m² genişliğindedir.

Deniz Manzaralı Suit Odaları: 20-32 m² genişliğindedir.

Ekonomik odalar; zemin katta ve balkonsuzdur, sadece bahçe görür. Ekonomik odalar toplam 12 adet olup, 5 adedi 2 kişilik ve single konaklamaya müsait, 5 adedi 3 kişilik, 4 adedi 4 kişilik yatak kapasitesine sahiptir.

Standart Odalardan 35 adet bulunmaktadır. Standart Odaların 6 tanesi 4 kişilik,20 tanesi 3 kişilik,9 tanesi de 2 kişiliktir.

Çocuklar dahil olmak üzere odalara ek yatak konulmamaktadır. Sabit yataklar bulunmaktadır.

Standart Odalar ve Eko odalarımızda yatak kapasiteleri 2-3-4 kişiliktir.Çocuklar dahil olmak üzere Deniz Manzaralı Ön Cephe odalar 3-4 kişiliktir. 7 adet bulunmaktadır. Bunun 1 adeti 5 kişilik aile için uygundur.

Genel Özellikler

Ekonomik oda ve diğer tüm oda tiplerinde Aquapark ve Olimpik Havuza ücretsiz girilebilmektedir.

Tesiste konaklayan misafir sayısı yetersiz olduğu durumlarda öğünler set menü-alacarte olarak verilir.

Tesis 1995 yılında yapılmış olup, 2014 yılında tamamen yenilenmiş olup, 2018 yılında lobby, restaurant, bahçe zemin kat odalar, teras kat yenilenmiştir.

Wifi hizmeti tüm alanlarda ücretsizdir.

Tesis engelli misafirler için uygundur.

Odada bulunan minibar içecekler ücretlidir.

Haşema ile havuza giriş yapılabilmektedir.

Tesis evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Tesiste asansör mevcuttur.

Tesiste bazı akşamlar canlı müzik ve disco eğlencesi, plaj ateş partisi yapılmaktadır.

Tesiste doktor her gün bulunmamaktadır. Ücret karşılığında çağrılmaktadır.

Konum Özellikleri

Mevkii: Gazipaşa Denize Mesafe: 20 m. Gazipaşa Otogara Mesafe: 3 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 170 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 5 km. Şehir Merkezine Mesafe: 3 km. Alanya Otogarına Mesafe: 50 km.