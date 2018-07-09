Sea Star İslami Butik Otel

TESİSİN toplam 57 adet odası mevcuttur.

Standart Oda : 22 m2 genişliğindeki odalarda 1 adet çift kişilik yatak bulunmaktadır. maksimum 2 yetişkin 1 çocuk konaklayacak şekilde dizayn edilmiştir. Odalar parke zemin olup banyo duşa kabin şeklindedir.(buklet banyo malzemeleri ,terlik ,fön makinesi,220w elektrik uydu yayınlı LCD tv split klima ,mini bar,çay kahve seti ve kettle ,kıble yönlü seccade ,tesbih ve telefon bulunmaktadır. Odalarımız deniz ve doğa manzaralıdır.

Family Room : 25m2 genişliğindeki odalarda bir adet çift kişilik yatak 1 adet 2 yetişkinin rahatlıkla yatabileceği ebatta ranza bulunur. Maksimum 4 yetişkin yada 2 yetişkin 2 çocuk konaklayabilir. Odalar parke zemin olup banyo duşa kabin şeklindedir. Buklet banyo malzemeleri, terlik, fön makinesi,220w elektrik uydu yayını, LCD tv,split klima,mini bar,çay kahve seti,kettle,kıble yönlü seccade,tesbih,ve telefon bulunmaktadır. Deniz manzaralı ve havuza en yakın mesafede konumlanmış odalarımızdır.

Garden Family Suit : 43m2 genişliğindeki odalarımız 1+1 şekilde dizayn edilmiş ara kapılı odalardır. 1 adet çift kişilik yatak 2 adet tek kişilik yatak bulunmaktadır .Maksimum 4 yetişkin 1 çocuk konaklayabilir. Odalar parke zemin olup banyo duşa kabin şeklindedir.Buklet banyo malzemeleri,terlik,fön makinesi,220w elektrik uydu yayını ,LCD tv,split klima ,minibar,çay kahve seti,kettle,kıble yönlü seccade,tesbih ve telefon bulunmaktadır.Odalar bahçe kullanımlı olup, yeşil alanlarda gün içerisinde gölünüzce dinlenebilirsiniz.

Balayı Deluxe Room : Odalarımız balayı misafirlerimiz için özel olarak dizayn edilmiş 3 cepheden deniz manzaralı, duşa kabin ve oda içi deniz manzaralı ve jakuzilidir. Balayınızı unutulmaz kılmak için tasarlanmış odalarımızda size özel balayı ikramlarımızdan faydalanabilir,odanızda hoş geldin kahvaltısı yapabilirsiniz.Odalarımız parke zemin olup buklet banyo malzemeleri terlik ,fön makinesi,220w elektrik uydu yayını LCD tv,split klima,minibar,çay kahve seti,kettle, kıble yönlü seccade, tesbih ve telefon bulunmaktadır. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri YİYECEK HİZMETLERİ

KAHVALTI (Açık Büfe) 07:30-09:00 RESTORAN

GEÇ KAHVALTI (Açık Büfe) 09:00-10:00 RESTORAN

GÖZLEME 11:00-17:00 PLAJ CAFE

ÖĞLE YEMEĞİ (Açık Büfe) 12:30-14:00 RESTORAN

SNACK BÜFE 15:00-16:00 HAVUZ CAFE KARMA

SNACK BÜFE 15:00-16:00 HAVUZ CAFE BAYANLAR

ÇAY SAATİ 17:00-18:00 RESTRAUNT

​AKŞAM YEMEĞİ (Açık Büfe) 19:00-20:30 RESTORAN

GECE ÇORBASI 22:00-00:00 RESTORAN

İÇECEK HİZMETLERİ

Tüm alkolsüz içecekler havuz ve restoran, cafede v.b ücretsiz.(11:00-23:00)

Sahil cafede alkolsüz içecekler ücretsiz. (11:00-17:30)

SERVİS

Tüm içecekler self servistir.(Sabah kahvaltısı, Öğle ve Akşam yemeği) Eğlence Programı Otelimizde haftada 1 gece deniz manzaralı yeşil sahil alanımızda canlı müzik fasıl geceleri, haftada 1 akşam Türk Gecesi, Haftada 3 akşam ise patlamış mısırlarınız eşliğinde Açık Hava Sineması aktivitelerimizden ücretsiz yararlanabilirsiniz. Otelimizde gündüz rahat, huzur dolu ve relax bir tatil yapabilmeniz için animasyon bulunmamaktadır. Ancak Masa tenisi, Okey, Tavla, Su topu gibi aktivitelerden dilediğiniz gibi ücretsiz olarak veya Motorlu Su Sporlarından ücretli olarak faydalanabilirsiniz.

Genel alanlarda ücretsiz olan internet/wi-fi bağlantısı ile sosyal medya ve internette dilediğinizce gezinebilir ve anılarınızı unutulmaz kılmak için paylaşımda bulunabilirsiniz.

24 saat resepsiyon hizmetinden faydalanarak isteklerinizi belirtebilir, ücret karşılığında havaalanı transferi hizmetinden faydalanabilir, Alanya merkeze çalışan minibüsler ile ücret karşılığında gün boyu ulaşım sağlayabilirsiniz. Alanya Panoramik şehir turu, Manavgat şelale gezisi, Mavi Tur gibi ücretli turlara katılabilirsiniz.

Çocuklarınız için mini clubümüzde gün boyu pek çok aktivite ve animasyon dan yararlanabilirsiniz. Konsept Alkolsüz Herşey Dahil Konsept Özellikleri

Kahvaltı (07:30 ile 09:00 saatleri arasında)

Geç Kahvaltı (09:00 ile 10:00 saatleri arasında)

Gözleme (11:00 ile 17:00 saatleri arasında) (Plaj Kafe)

Öğle Yemeği (12:30 ile 14:00 saatleri arasında)

Snack Büfe (15:00 ile 16:00 saatleri arasında)(Havuz Kafe Karma)

Snack Büfe (15:00 ile 16:00 saatleri arasında)(Havuz Kafe Bayanlar)

Çay Saati (17:00 ile 18:00 saatleri arasında)

Akşam Yemeği (19:00 ile 20:30 saatleri arasında)

Gece Çorbası (22:00 ile 00:00 saatleri arasında)

Sabah kahvaltısı öğle ve akşam yemekleri açık büfe olup tesisin belirlemiş olduğu markalar dahilinde alkolsüz yerli içecekler ücretsizdir. Tüm alkolsüz içecekler havuz ve restaurant cafede 11:00 ile 23:00 saatleri arasında sahil cafede alkolsüz içecekler 11:00 ile 17:30 saatleri arasında ücretsizdir. Tüm içecekler self servistir.(Sabah kahvaltısı Öğle ve Akşam yemeği). Taze sıkılmış meyve suları ücretlidir.

Ücretli Hizmetler

Taze sıkılmış meyve suları.

Hotel dışı telefon görüşmeleri ve fax

Masaj, Kese, Sauna

Emanet kasa kiralama (safe box)

Çamaşır yıkama, ütü ve kuru Temizleme

Market, foto servisi

Deniz su sporları (Bölgesel) Yüzme Havuzu ve Plaj HAVUZLAR

Bayanlara Özel Havuz (200 m2 derinlik: 1.20 m ve 1.40 m )

250 m2 kaydıraklı havuzumuzda rahatça güneşlenebilir, havuzun tadını çıkartabilir, Kadınlara Özel Su Kaydırağı ile tatilde gönlünüzce eğlenebilirsiniz. Bayanlar havuzumun yeşillikler içinde deniz manzaralıdır. Bayanlar kompleksimizin içinde Güneşlenme alanları WC, Mescid, Soyunma kabinleri, Snack restoranımızda yiyecek ve içecek hizmetimiz mevcuttur.

Bayanlar havuzunun içinde yine eğlenceli su aktiviteleri olan çocuk havuzu bulunmaktadır.



Karma Havuz (200 m2 derinlik: 1.20 ve 1.40)

Çocuklara Özel Havuz ( 10 m2 derinlik 20 cm )

Tesise 50 metre mesafedeki plaja kara yolu üzerindeki üst geçit ile ulaşılabilmektedir. Tesisin havuzunda ve kum, çakıl zeminli özel plajında şezlong ve şemsiye ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Not Hotel’e giriş saati 15.00 – Çıkış saati 11.00

Resepsiona belirtmeniz durumunda; oda müsaitliği durumunda saat 17:00 ‘a kadar kullanılması halinde extra ücret ödenmesi gereklidir.

Kol bantlarının takılması zorunludur.

Restaurantta şort, mayo vb. giysiler yasaktır.

Konaklama süresi sona erdiğinde kol bantları Resepsiyona saat 11 :00 ‘da teslim edilmeli,11:00 ‘dan sonraki kullanımları extradır.

Odaya yiyecek ve içecek çıkartmak yasaktır.

Restaurant ve cafelerin yerleri saatleri mevsim şartlarına göre değiştirilebilir.

Genel Özellikler

Tesis 1997 yılında inşa edilmiş olup, 2018 yılında yenileme yapılmıştır.

Minibarlara sadece girişte su konulmaktadır.

İnternet erişimi, odalar ve genel alanlarda ücretsizdir.

Haftanın belirli günleri canlı müzik yapılmaktadır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Elikesik Denize Mesafe: 0 m. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 45 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 130 km. Alanya Merkezine Mesafe: 3 km. Alanya Otogarına Mesafe: 3 km.