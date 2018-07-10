SARITAŞ Hotel, Antalya, Alanya-Obagöl Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 120 km, Alanya merkezine 3 km, otogara 3 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin banana, deniz bisikleti, jet-ski, paraşüt, kano faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, masa tenisi, bilardo, bisiklet gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon hizmeti bulunmaktadır. Sarıtaş Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için oyun salonu ve çocuk parkı faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, masaj, sauna, Türk hamamı, fitness, spa hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin uyandırma servisi, çamaşırhane, doktor, ön büro, market, konferans salonu ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, duş, emanet kasa, mini bar, saç kurutma makinesi, seramik zemin, split klima, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesiste toplam 210 odası mevcuttur.

Standart Odalar: 17 m² genişliğindedir. Max. 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Aile Odalar: 25 m² genişliğindedir. Max. 5 kişilik konaklamaya uygundur.

Genel Özellikler

Tesis 1995 yılında hizmete açılmıştır. A, B ve C blok tadilatıları 2015 yılında yapılmıştır.

Tesis 3 blok ve 7 kattan oluşmaktadır. 3 adet misafir asansörü mevcuttur.

Wireless internet erişimi lobby alanında ücretsiz hizmet vermektedir.

Tesiste 150 kişilik toplantı salonu mevcuttur. Ekipmanlar ücretlidir.

Minibarlar boş bulunmaktadır.

Havuza haşema ile girilebilmektedir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Obagöl Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 120 km. Alanya Merkezine Mesafe: 3 km. Otogara Mesafe: 3 km.