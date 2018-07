SAPHİR Resort&Spa Hotel, Antalya, Alanya-Okurcalar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 90 km, Side merkezine 27 km, barlar sokağına 27 km, otogara 27 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı ve bebek arabası seçenekleri bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Saphir Resort&Spa Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin banana, paraşüt, parasailing, jet-ski faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil plus konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 2 adet A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, basketbol, beach voleybol, masa tenisi, tenis, bilardo, voleybol, binicilik gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon, canlı müzik, disco ve amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Saphir Resort&Spa Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve çocuk animasyonu faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, fitness, masaj, Türk hamamı, sauna, güzellik salonu, kese, cilt bakımı hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, doktor, market, ön büro, uyandırma servisi, hediyelik eşya, alışveriş merkezi, döviz, faks ve araç kiralama hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, küvet, emanet kasa, TV, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon, halı kaplı zemin, su ısıtıcısı ve çay kahve seti konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 333 odası bulunmaktadır.

Standart odalar: 307 adettir. Max. 2+2 veya 3+1 kişilik konaklamaya uygundur. 30 m² genişliğindedir.

Family Connection odalar: 17 adettir. Max. 3+1 veya 2+2 kişilik konaklamaya uygundur. 39 m² genişliğindedir.

Suit odalar: 6 adettir. Max. 3+1, 2+2 veya 4 kişilik konaklamaya uygundur. 51 m² genişliğindedir.

Honeymoon Suit odalar: 3 adettir. Max. 2+1 kişilik konaklamaya uygundur. 52 m² genişliğindedir.

Tesisin 3 adet engelli odası bulunmaktadır.

Genel Özellikler

Tesis 2008 yılında inşa edilmiştir.

Minibar giriş günü soft içecekler ile doldurulur sonrasında hergün su konulur.

Tesiste 2 adet 40 kişilik ve 1 adet 350 kişilik her türlü teknik ekipman donanımlı toplantı salonu bulunmaktadır.

Tesis havuzuna haşema ile girilmektedir.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı ve hizmet saatleri mevsim koşullarına bağlı olarak tesis tarafından değiştirilebilir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Okurcalar Denize Mesafe: 0 mt. Otogara Mesafe: 27 km. Barlar Sokağına Mesafe: 27 km. Alanya Merkezine Mesafe: 33 km. Side Merkezine Mesafe: 27 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 90 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 77 km.