SAPHİR Hotel, Antalya, Alanya-Konaklı Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 110 km, şehir merkezine 12 km, barlar sokağına 12 km, otogara 12 km uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin bebek bakıcısı seçeneği bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Saphir Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve hafif çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin banana, paraşüt, su topu, dalış okulu faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil plus konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak 2 adet A la Carte ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca basketbol, tenis, masa tenisi, beach voleybol, bilardo, voleybol gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Çocuklarınız için mini futbol aktivitesi mevcuttur. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon ve amfitiyatro hizmetleri bulunmaktadır. Saphir Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve mini animasyon faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, buhar banyosu, sauna, masaj, fitness, Türk hamamı, güzellik salonu, kese, cilt bakımı, su jimnastiği, aerobik, spa hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane, ön büro, uyandırma servisi, döviz, faks ve fotoğrafçı hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan duş, emanet kasa, TV, merkezi klima, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 668 odası mevcut olup, 4 adet engelli oldası mevcuttur.

Standart Oda: Maksimum 3 kişilik konaklama için uygundur. 26 m² genişliğindedir.

Villa Elite Junior Oda: Maksimum 2+1 kişilik konaklamaya uygundur. 27 m² genişliğindedir.

Villa Standart Deluxe Oda: Maksimum 2+1, 2+2 ve 3+1 kişilik konaklamaya uygundur. 28 m² genişliğindedir.

Villa Aile Deluxe Oda: Maksimum 3+2, 4+1 ve 5 kişilik konaklamaya uygundur. 35 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 1990 yılında inşa edilmiş olup, 2016 yılında yenilenmiştir.

Tesisin 100 ve 400 kişilik toplantı salonları bulunmaktadır.

Wifi odalar hariç her alanda (lobby, havuz, bahçe ve restaurant) ücretsiz sunulmaktadır.

Minibar giriş günü soft içecekler ile doldurulur sonrasında hergün su konulur.

Havuza haşema ile giriş yapılmaktadır.

Tesis, Villa Family ve Villa Elite Junior odalarda konaklama koşulu ile ücretli olarak Evcil Hayvan kabul etmektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Konaklı Denize Mesafe: 0 m. Otogara Mesafe: 12 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 110 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 57 km. Barlar Sokağına Mesafe: 12 km. Alanya Merkezine Mesafe: 12 km.