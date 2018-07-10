PEGASOS Club Hotel, Antalya, Alanya-İncekum bölgesinde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 95 km, Alanya merkezine 28 km, İncekum merkezine 2 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel kum plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin dalış okulu, jet-ski, banana, kano faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca masa tenisi aktivitesi ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon, canlı müzik hizmeti bulunmaktadır. Pegasos Club Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu Türk hamamı, sauna, masaj hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin oda servisi, çamaşırhane, market ve doktor hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan duman dedektörü, emanet kasa, mini bar, saç kurutma makinesi, telefon, TV konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin toplam 417 odası mevcuttur.

Standart kara manzaralı odalar: 23 m² genişliğinde olup, Maksimum 2 kişilik konaklamaya uygundur.

Kara manzaralı geniş odalar: 25 m² genişliğinde olup, Maksimum 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Yandan deniz manzaralı geniş odalar: 25 m² genişliğinde olup, Maksimum 3 kişilik konaklamaya uygundur.

Kara manzaralı aile odalar: 38 m² genişliğinde olup, Maksimum 4 kişilik konaklamaya uygundur.

Deniz manzaralı aile odalar: 38 m² genişliğinde olup, Maksimum 4 kişilik konaklamaya uygundur.

Engelli odası bulunmaktadır. 38 m² genişliğindedir.

Genel Özellikler

Tesis 2002 yılında inşa edilmiştir.

Tesis 4 ayrı bloktan ve 5 misafir asansöründen oluşmaktadır.

Tesisin aquaparkı yada su kaydırağı bulunmamaktadır. Tesis pegasos Resort ve Pegasos Royal ile ortak kullanım alanına sahip olup bu tesislerin aquapark ve su kaydırakları ortak kullanımdır.

Minibara sadece su konulmaktadır.

İnternet odalarda ücretli, lobby de ücretsizdir.

Tesis havuzlarına haşema ile girilmemektedir.

Toplantı salonu sınıf düzeni ile 60 kişi kapasitesindedir.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 95 km. İncekum Merkezine Mesafe: 2 km. Alanya Merkezine Mesafe: 28 km. Alanya Otogarına Mesafe: 30 km.