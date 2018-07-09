ÖZKAYMAK Select Hotel, Antalya, Alanya-Avsallar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 90 km, şehir merkezine 20 km, Avsallar merkezine 200 m uzaklıktadır. Çocuklarınız ile birlikte konaklama imkanı sunan otelin çocuk bakıcısı seçeneği bulunmaktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Özkaymak Select Hotel denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum ve çakıllı plajı bulunmaktadır. Tesisin 2 adet açık, 1 adet kapalı ve 2 adet çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin banana, paraşüt, su kayağı, deniz bisikleti, jet-ski, yelkenli, katamaran, dalgıçlık okulu, sörf faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, masa tenisi, tenis, dart gibi aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste full animasyon, disco ve sinema hizmetleri bulunmaktadır. Özkaymak Select Hotel, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve kids club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, fitness, masaj, sauna, güzellik salonu, spa, Türk hamamı, hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin market, çamaşırhane, doktor, kuru temizleme, oda servisi, araç kiralama ve fotoğrafçı hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan balkon, emanet kasa, küvet, TV, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesisin 267 odası mevcuttur.

Standart odaları: 222 adettir. 147 adet deniz, 75 adet kara manzaralı odalardır. 40 m² genişliğindedir.

Aile odaları: 7 adettir. Hepsi deniz manzaralıdır. 55 m² genişliğindedir.

Suit odaları: 14 adettir. Hepsi deniz manzaralıdır. 45 m² genişliğindedir.

Tesiste engelli odaları mevcuttur.

Genel Özellikler

Tesis 2012 yılında inşa edilmiştir.

Tesis ana binadan ve 2 misafir asansöründen oluşmaktadır.

İnternet wifi genel alan ve odalarda ücretsizdir.

Tesis havuzuna haşema ile girilebilmektedir.

Tesisin 4 adet kapalı salonu bulunmaktadır. Salon (1) 300 kişi kapasiteli, Salon (2) 50 kişi kapasiteli, Salon (3) 300 kişi kapasiteli, sinema salonu 40 kişi kapasitelidir. Bütün toplantı salonların da; DVD player, ses sistemi, ışık sistemi , projektor, kürsü, TV slide reflektor, mikrofon, telsiz mikrofon ile donatılmıştır. (Tesis bazı hizmetleri ücretli olarak sunmaktadır.)

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Avsallar Denize Mesafe: 0 m. Havaalanına Mesafe: 90 km. Şehir Merkezine Mesafe: 20 km. Avsallar Merkezine Mesafe: 200 m.