ORANGE County Resort Alanya, Antalya, Alanya-Okurcalar Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 90 km, Alanya merkezine 30 km, Manavgat merkezine 30 km uzaklıktadır. 2009 yılında hizmete açılan Orange Country Resort Alanya, 2015 yılında yenilenmiştir.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Orange County Resort Alanya denize sıfırdır. Tesisin kendine özel kum plaj bulunmaktadır. Tesisin açık, kapalı, açık jakuzi ve kaydıraklı (ısıtmalı) havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca dart, masa tenisi gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste animasyon ve disco hizmetleri bulunmaktadır. Orange County Resort Alanya, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini disco ve kids club faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu buhar banyosu, kese&köpük, Türk hamamı, masaj, sauna, fitness, jakuzi hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin çamaşırhane hizmeti bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan 39 tv kanalı, telefon, internet, saç kurutma makinesi, emanet kasa, klima konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Oda Özellikleri

Tesiste toplam 555 oda bulunmaktadır.

Standart Kara Tarafı Odalar, 267 adet mevcut olup, 40 m² genişliğindedir. 2+2 kişilik konaklamaya uygundur.

Standart Deniz Tarafı Odalar, 232 adet mevcut olup, 40 m² genişliğindedir. 2+2 kişilik konaklamaya uygundur.

Tesisin 5 adet engelli odası bulunmaktadır.

Genel Özellikler

Tesis 2009 yılında yapılmış olup 2015 yılında restore çalışmaları yapılmıştır.

Tesisin toplantı salonu 1 adet mevcuttur . 830 m2 olup, Telsiz mikrofon, 2 kablolu mikrofon, 2 kablolu mikrofon ayağı, sabit barkovizyon perdesi (4x3 mt), Barkovizyon (portatif perde 2x2 mt), DVD Player, Portable Sound System, PC, TV (LCD), Overhead Projector, ses sistemi, flipchart ekipmanları bulunmaktadır.

Wi-fi erişimi ücretsiz, tesisin ortak alanlarında ve odalarında mevcuttur.

Genel kullanım alanında jakuzi ücretlidir.

Orange County Resort Alanya oteli için hizmet veren otopark, tesise 10 dakika mesafededir.

Sezonda Haftanın Belirli Günlerinde İskele Partileri, Haftanın Belirli Günlerinde Gösteri Grupları, Haftanın Belirli Günlerinde Mini Disko, Gündüz Aktiviteleri yapılmaktadır. Animasyon sabahları soft akşamları full olmak üzere mevcuttur.

Odalardaki minibarlar günde bir kez olmak üzere soft içecekler ile ücretsiz doldurulur. (2 adet ice tea, 2 adet kola, 2 adet seven-up, 2 adet soda, 4 adet bardak su, 2 adet meyve suyu, 2 adet diet kola) bulunmaktadır.

Tesise evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Okurcular Denize Mesafe: 0 m. Alanya Merkezine Mesafe: 30 km. Manavgat Merkezine Mesafe: 30 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 90 km.