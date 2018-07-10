OBA Time Hotel, odalarına giriş, saat 14:00'ten itibaren başlar. Odalardan çıkış saati ise en geç 12:00'dir. Evcil hayvan kabul edilmiyor. Tesiste hizmet veren açık alanların kullanımı mevsim koşullarına bağlıdır.Aile odaları veya bazı özel odalar haricinde, diğer odalarda yapılacak 2 + 2 veya 3 + 1 konaklamalar, odada sıkışıklık yaratabilir ve verilen ilave yataklar sabit yatak konforunda olmayabilir.Konum, haritalar ve otelin genel alanlara mesafesi mümkün olduğunca bilgi sunmak içindir. Bu bilgilerin kesinliği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. En güncel tam yerleşim bilgileri ve yönlendirmelerini temin etmek için doğrudan otel ile iletişime geçilmesi yolcunun kendi sorumluluğundadır. Rezervasyonu yapan kişi otelde konaklayacak tüm kişilerin isimlerini doğru bir şekilde girmekle yükümlüdür. Rezervasyonunuzu yaparken doğru e-posta adresinin ve transferler için doğru cep telefonu numarasının girildiğinden emin olmak kişinin sorumluluğundadır.

Herşey dahil konsepti 10:00 - 23:00 saatleri arasında geçerlidir

Taze sıkılmış meyve suları, Türk kahvesi yabancı içecekler ücretlidir

Aile odalarında (family oda) / özel oda tiplerinde fiyatlarımız kişi başı fiyat üzerinden farklılıklar göstermektedir (ünite / oda fiyatları kullanılmaktadır)

Konum Özellikleri

Mevkii: Obagöl Denize Mesafe: 250 m. Havaalanına Mesafe: 130 km. Şehir Merkezine Mesafe: 3.5 km. Otogara Mesafe: 6 km.