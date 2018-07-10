OBA Star Hotel Spa, Antalya, Alanya-Obagöl Mevkii`nde bulunmaktadır. Tesis, havaalanına 125 km, Gazipaşa havaalanına 35 km, şehir merkezine 130 km, Alanya merkezine 2,5 km uzaklıktadır.

Deniz ve Havuz Özellikleri

Tesisin kendine özel küçük çakıl plajı bulunmaktadır. Tesisin açık ve çocuk havuzunda keyifli günler geçirebilirsiniz. Su sporlarını sevenler için tesisin jet-ski, dalış okulu, deniz bisikleti, paraşüt faaliyetlerinden yararlanarak gün boyu eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Konsept Özellikleri

Ultra her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste konforunuz için her şey düşünülmüştür. Tesis misafirlerine özel olarak A la Carte, açık ve kapalı restaurant ile hizmet sunmaktadır.

Tesis Aktiviteleri

Tatiliniz boyunca beach voleybol, bisiklet, masa tenisi, dart, internet cafe gibi çeşitli aktiviteler ile zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Keyifli zaman geçirmek isteyenler için tesiste soft animasyon hizmeti bulunmaktadır. Oba Star Hotel Spa, çocuklarınızın eğlenceli zaman geçirmeleri için mini club ve mini disco faaliyetleri de sunmaktadır.

Otel Hizmetleri

Otelin sunduğu berber&kuaför, kese&köpük, vücut bakımı, fitness, cilt bakımı, masaj, güzellik salonu, spa, Türk hamamı, sauna hizmetlerinden yararlanarak kendinizi daha zinde hissedebilirsiniz. Tesisin araç kiralama, doktor, faks, kuru temizleme, oda servisi, çamaşırhane, fotoğrafçı, ütü ve konferans salonu hizmetleri bulunmaktadır.

Oda Özellikleri

Standart odalarda bulunan duş, emanet kasa, internet, mini bar, saç kurutma makinesi, split klima, telefon konaklamanız boyunca faydalanabileceğiniz mevcut hizmetlerdir.

Hizmet Ücretleri Hakkında

Yukarıda belirtilen tesis özellikleri ekstra ücrete tabi olabilir. Ücretler hakkında bilgiyi ilgili başlık detaylarında bulabilirsiniz.

Tesis 5 kat, 2 bloktan oluşmaktadır. 140 odaya sahip olup, 44 standart, 90 normal oda ve 5 adet bağlantılı oda ve 1 engelli odasına sahiptir. Tüm odalar balkonludur.

Tesis 1989 yılında inşa edilmiştir.

80 kişilik konferans ve toplantı salonu mevcuttur.

Asansör mevcuttur.

Minibara giriş günü kola, fanta, su ve soda konulmaktadır.

Haşema ile havuza girilebilmektedir.

Konum Özellikleri

Mevkii: Obagöl Denize Mesafe: 80 m. Alanya Merkezine Mesafe: 2.5 km. Gazipaşa Havaalanına Mesafe: 35 km. Antalya Havaalanına Mesafe: 125 km. Antalya Merkezine Mesafe: 130 km.